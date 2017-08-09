被FISU改成中華台北？ 苗博雅：公務體系缺乏警覺

苗博雅指出，FISU官方網站上就大方寫著「Taiwan」。（圖取自苗博雅臉書）

2017-08-09 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕世大運英文版手冊上以「中華台北」代稱台灣，被質疑是自我矮化，受到各界批評。世大運發言人楊景棠表示原稿為台灣，但送交FISU審查後依「洛桑協議」被改成中華台北，並表示會再和FISU協調改回「Taiwan」。對此，社會民主黨全國委員苗博雅表示，協議內容並不包含禁用「Taiwan」當作地理名詞，「合約裡沒寫的事情，我們為何要自我設限？為何不該爭取？」

苗博雅今（9）日在臉書指出，洛桑協議並沒有禁止文宣中出現「Taiwan」，「Taiwan」做為地理名詞也廣為世界所接受，更何況但FISU的官方網站上也大方地寫「Taiwan」。我國被要求用「Chinese Taipei」作為參賽正式名稱、拘束我們的「會旗」、「會徽」、「會歌」是事實，但不包括禁用Taiwan作為地理名詞。

苗博雅認為，即使最後迫於壓力不得不低頭，我們也該清楚明白讓全世界知道，我不願接受這種稱呼。「當別人的要求已經超過奧會模式，我們還要繼續拿奧會模式來自我催眠嗎」。另外，協議內容包含我國享有與其他國家同等地位與權利。地理意義的Taiwan都改掉，有符合「享有與其他經國際奧會認可之國家奧會之同等地位與權利」嗎？

文中指出，會發生這種問題，責任並不在任何單一個人，世大運遇到國際打壓是意料之內，各機關欠缺連結、外交單位失職、缺乏國際法專家，主辦單位又只管比賽庶務，而上級也沒有特別交代要注意國格問題，才會發生這麼嚴重的疏失，「政府機關各行其是，公務體系欠缺警覺意識」才是長期的病灶。