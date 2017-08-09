Alian 96.3開播 蔡英文：承諾過的，我們做到

Alian96.3原住民族廣播電台使用原屬中廣的FM96.3全國性頻段，由總統蔡英文宣布開播。（記者黃邦平攝）

2017-08-09 12:09

〔記者黃邦平／台北報導〕「大家好，我是蔡英文，Alian 96.3電台現在正式開播！」國內第一個全國性原住民族廣播電台今天開播，總統蔡英文強調，除了保障原住民的媒體近用權，也將擔負起母語文化傳承的責任，「這是我們承諾過的事情，現在做到了」。

Alian 96.3原住民族廣播電台使用原屬於中廣公司iRadio中廣音樂網的FM96.3全國頻段，目前規畫節目屬性包含音樂娛樂、美食烹調、觀光旅遊、國際資訊、親子教育、運動保健等15個主題，邀請到有原住民血統的廣播人鄭開來、夏宇童及資深音樂人萬芳、音樂評論家馬世芳、媒體人廖偉凡助陣。開台典禮還邀請國際知名娜麓灣樂舞劇團演唱泰雅族傳統歌曲、屏東北葉國小小朋友演唱排灣族古謠。

‎蔡英文說，台灣擁有多元的原住民文化，除了現在官方認定的16族，不久後，平埔族的身分與權利也將在法律上逐漸恢復，這都是面對全世界最獨特、最驕傲的美麗文化，Alian在排灣族語中是「好朋友」的意思，在魯凱族和卑南族也有接近的意義，希望電台讓原住民共同擁有、共同參與，成為族人和所有社會大眾的好朋友。

她也強調，Alian 96.3可涵蓋全國94%原住民部落，原鄉居民更容易接受到各種防災、救災訊息，重要的時事新聞，保障原住民的媒體近用權，「這是我們承諾過的事情，現在做到了」。

此外，原住民族語言發展法上路後，原住民族電台也會一同擔負起母語文化傳承的責任，電台節目會兼顧所有族語，也提供更多培養族語廣播人才的管道。蔡英文相信，原本在這塊土地上的語言和文化將獲得更多理解和支持，這也是政府帶頭推動原住民族歷史正義與轉型正義最核心的議題。