瞄準九合一選舉 民進黨中央擬培訓百名年輕麥克風手

2017-08-09 12:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨將於9月底召開全代會，決定明年地方選舉初選機制。而選舉前造勢場、說明會需求量大增，也讓「麥克風手」和主持人可能嚴重短缺。據透露，秘書長洪耀福下令，要將過去未曾制度化的演講系統建立「ＳＯＰ」，目前已經從地方黨部、民間社團、小英之友會舉薦有潛力的年輕幕僚，並且邀請曾獲林榮三文學獎等多項文學獎項的網紅作家朱宥勳來替黨工用「用敘事解構分析」寫講稿，並且商請黨內名嘴型民代或常擔任造勢晚會主持人教授實戰經驗。

民進黨內最「重量級」的主持人非高雄市長陳菊莫屬，陳菊渾厚的嗓音，伴隨著許多支持者搖旗吶喊走過青春歲月，「金罵（現在）現場已經超過30萬人啊！」這句經典台詞更是各大造勢晚會的必備款。熱血沸騰的造勢場、隨著候選人演講起伏的配樂、主持人帶領大家喊「凍蒜」、「大家供丟不丟（對不對）」，都是民主歲月的記憶，也是一門重要的選舉技術。

不過，麥克風手需時間培養，除了國、台語雙聲帶是必備條件之外，也需要應付各種臨場狀況，因此近年逐漸出現斷層，加上民進黨執政縣市越來越多，今、明兩年地方選舉勢必會讓這類人力需求大增。

民進黨發言人阮昭雄說，除了陳菊之外，前海基會董事長洪洪奇昌、現任民進黨副秘書長卓榮泰，到後來的立委趙天麟、鍾佳濱都是黨內各時期重要的主持人。不過主持需要經驗累積，培養很不容易，不僅「聲嗓」要好，還要知道地方習慣用語，講錯會很失禮。

不過阮昭雄也坦言，現在是網路時代，大部分的人都會透過直播看晚會，以前動輒數萬人熱血沸騰晚會狀況很難再現，所以民進黨也必須要隨之調整活動與主持風格。

民進黨民主學院主任吳沛憶表示，會邀請講師替培訓者上課，包括如何撰寫講稿，或透過講稿來跟支持者拉近距離、舉例、論述政策，也會邀請黨內的前輩傳承。

黨內人士說，民進黨認為過去大型造勢晚會的狀況不再，現在會加強最基層的宮廟場、都市社區座談會，因此需要大量新一代的演講手和主持人來拉近與基層的距離。舊的演講風格很有渲染力，這樣的風格會延續下去，但希望吸引不同客群，培養出新的論述與主持風格。