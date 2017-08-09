正妹發言人稱單身 議員老爸：沒男友才有鬼！

陳思宇今30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠。（記者黃耀徵攝）

2017-08-09 11:41

〔記者郭安家／台北報導〕北市府「正妹」副發言人陳思宇，被週刊指「1女電3男」，周旋於台大國發所李姓學長、「鋼砲男」、「休旅男」間。陳思宇今上午說：「我單身未婚」；未料，她父親台北市議員陳建銘稍晚受訪說，女兒「現在男朋友在（週刊）上面」，坦言鋼砲男「追我女兒」，陳建銘還說，「我女兒都30歲了，沒男朋友才有鬼！」

陳建銘表示，週刊言之太過，把以前念書男朋友（李姓學長）寫進來，大家茶餘飯後參考、參考；至於休旅男，則是一堆朋友去烤肉，休旅男就去他們家搬瓦斯桶，也被週刊掰進去。陳說，連他家兒子、小狗都上新聞，呼籲有些人不要刻意為了選舉提供不實東西；他還說，「我女兒還未婚，歡迎有志青年大家覺得不錯，也可以進行追求。」

媒體詢問陳建銘，「對女兒現任男友滿意嗎？」未料，陳建銘回應，還不夠滿意，還可以有更好的，他家教育方式非常開放，尊重小孩子的選擇，希望陳思宇能夠讓自己有一定認識。

外傳陳思宇將接棒角逐明年市議員選舉，陳建銘說，女兒目前還是以工作為重，且工作滿獲得市長的肯定，更希望女兒工作表現能幫市政府加分，「當然今天就已經加分，她（女兒）的長官告訴她：『謝謝你幫今天的世大運解圍』」、「選舉的事，老爸已經夠忙，這時候還不需要她來幫忙協助。」

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