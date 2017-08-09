世大運手冊稱中華台北 姚文智質疑柯P：不願不敢提台灣

2017-08-09 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕2017世大運即將到來，但世大運的英文介紹手冊中，竟出現「我們的島嶼：中華台北」，引來許多政治人物批評，而有意再次爭取出征選戰的謝系民進黨立委姚文智昨晚也於臉書上PO文表示，官網寫「Located in northern Taiwan ……，到底是怎麼回事？」甚至批評台北市長柯文哲「會不會自始就不願也不敢提台灣這個國家？」

姚文智昨晚於臉書PO文表示，發言人必須遵少奧會模式，所以手冊原本用「Taiwan（台灣）」，是經FISU（國際大學體育總會）改為「Chinese Taipei（中華台北）」，但沒多久卻看到官網第一句寫著「Located in northern Taiwan …….」，到底是怎麼回事？

接著姚文智質疑，發言人說的是事實嗎？真的是FISU改的嗎？誰要求改呢？有據理力爭嗎？有往返修正嗎？中國有介入嗎？柯市長知情嗎？被改後有變通或因應措施嗎（例如發行另一個場外版）？這些種種，有努力過嗎？

姚文智表示，若無法回答這些質疑，奧會模式會不會是自我矮化的行為？「不會自始就不願也不敢提台灣這個國家？甚至，會不會是雙城論壇答應的「默契」？」

接著姚直言「主事者的態度」是關鍵，「柯文哲到底有沒有把世大運當作台灣站上國際舞台的重要平台？有沒有把世大運視為團結台灣、凝聚國家共識的好機會？其實很容易就看得出來」。

最後姚文智於文末向柯文哲喊話，「發言人露出這麼大的破綻，柯市長，您可以告訴我們是怎麼回事嗎？」。

此文引發網友熱議，於貼文底下留言「選票只是成就柯文哲個人的工具」、「柯文哲糟糕」。