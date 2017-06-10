當人形立牌頒市長獎 柯P貼心不敢眨眼

2017-06-10 15:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市公私立國中105學年度畢業生市長獎頒獎典禮，今在大安高工舉行。市長柯文哲致詞時勉勵在場獲獎同學，人生是由很多的短跑組成，天份跟運氣都不是自己能決定，努力才是成功最關鍵的因素。柯也笑稱，每次拍照都不敢眨眼，就怕壞了獲獎同學人生僅有一次的國中畢業市長獎紀念照。

市長柯文哲今天行程滿滿，清晨4點30就到中山北路視察台北市路平專案，接著又連跑兩場活動，包含台語文書畫特展、生態博覽會開幕等，中間竟還在市府和公車業者開會，討論更改路線相關事宜。

下午柯文哲大安高工出席台北市公私立國中畢業生市長獎頒獎典禮時，有感而發談到，自己從清晨4點30就開始跑行程，現在還要來跟一千三百多位同學照相，打趣說「照到後面我都不知道在照什麼了！」引發現場一片笑聲和鼓掌。

但柯文哲難得展現貼心一面表示，他在當醫生時常跟學生說，對你來說也許現在看的病人就是眾多病人中的一個，但對家屬而言卻是唯一，就像今天來頒獎，跟他照相的同學有一千三百多位，對獲獎同學來說，這卻是人生唯一的一次國中領市長獎，「所以我每次照相都不敢眨眼睛，因為對得獎的同學來說，就是那張。」

柯也在勉勵現場獲獎同學，人生不是一場馬拉松，而是由很多的短跑組成，每一次的勝利都沒有保證下一次成功，E化時代凡事講求速度，但很多人都忘了要認真努力這個重要文化，感慨目前台灣社會雖然鼓勵成功，卻很少跟年輕人講清楚、說明白，其實成功是要付出代價的。

柯說，努力是最可怕的因素，成功當然要有天份和運氣，但「天份是天決定，運氣也不是你決定」，能控制的因素只有努力，這階段拿到市長獎，還是要繼續努力。