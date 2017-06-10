如何團結黃復興？吳敦義：始終沒有這問題

2017-06-10 13:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人吳敦義今天下午出席深藍的「中華黃埔四海同心會」會員大會，會前受訪時面對媒體詢問選後如何團結黃復興，他回應，「始終就沒有黃復興團結的問題」，並強調這次從黨主席選舉的得票呈現可以看出來，有人評估他之所贏對手這麼多，「這裡面黃復興我也是過半的」。

「中華黃埔四海同心會」理事長戴博特則當場表態，全力支持吳敦義，還說國民黨未來重新執政，就寄望在吳敦義身上。

談到黨權交接問題時，媒體詢問是否還會安排與現任黨主席洪秀柱見面？吳敦義說，「現在沒有這樣的安排」，他並指出，根據交接窗口向他回報，協商大致已經有了結果，一切就看本週三中常會。

他強調，國民黨做事一定要依照章程規定，既然預定8月20日召開全代會，同一天黨主席、黨代表才會宣誓就職，主席提名中央委員候選人名單還要送經大會主席團通過，選舉才能夠進行，否則一切都是違法，「終於說服原來有意見的一方（指洪陣營），（全代會召開）要在2個月前公告，因此6月20日前一定要公告，現在依照這個方向推動，我覺得相當欣慰。」

吳敦義在致詞時向現場所有軍方人士說，他很幸運在民國59年台大畢業後，分發到陸軍官校任教，當年的陸軍少尉吳敦義，對國軍頗有一些小貢獻，因此現在已是陸軍備役少校，他深以為榮，而且無論他的職務如何變化，自己永遠都是黃埔的一份子，始終效忠中華民國。