籲中國勿犧牲廣大善意 柯：蔡總統也是廣大善意之一

2017-06-10 13:06

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受政論節目專訪談到兩岸關係時點出，特別是學生、天然獨年輕人，真的不喜歡中國；但呼籲中國，不要為了0.5%，放棄99.5%的廣大善意，有交流就有善意，有善意才能化解僵局。「0.5％」所謂何人？引發關注。柯今早聯訪稱，藍綠是光譜2端，0.5％包含少數天然獨及愛國同心會；另認為，總統蔡英文屬於「99.5%的善意」。

柯文哲今早出席大安森林公園博覽會，活動前接受媒體聯訪。媒體詢問，昨晚接受政論節目專訪時提到，「中國不要為了0.5%，犧牲掉99.5％的善意」意義為何？

柯文哲說明，台灣藍綠光譜，最左最右，或最獨最統，其實都佔少數；不要少數人的意識形態綁架個台灣的政治。但強調，這是他個人的想法，可以討論。

媒體追問「0.5％」是否指民進黨或天然獨？柯回應，不只民進黨，也有愛國同心會，因為藍、綠是2個光譜，而非單1光譜。

另柯文哲昔稱自己「墨綠」，如此是否也算是「0.5％」？對此，柯稱，「這個我在跟連勝文的市長辯論會就講過」，之所以稱自已是墨綠，是為了證明連勝文的槍傷為真。

柯文哲不認為自己屬於0.5％，並指「當醫生的」都不太可能在0.5％；他進一步解釋，醫生在急診室或加護病房，難不成病人送進來先問「你是國民黨，還是民進黨？」

另有媒體追問，現已非醫生，而是市長，如今光譜所屬何處？柯回應，政治還是走主流思想；並話鋒一轉稱，「當了市長就換了腦袋」，以前是罵人家，現在腦袋換了差不多，改稱讚人、不太會罵人了。

最後媒體詢問，「99.5％善意」包含誰？柯回應，「包括你（只提問記者）跟我」，並認為蔡總統也屬99.5％，「她只是沒講出來而已」。