不滿年改方向 教團籲政府交出退撫基金經營權

2017-06-10 12:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕教師團體「所有新制年資教師團結聯盟」今於立法院前召開記者會指出，政府年改方向錯誤，若退撫基金績效能從3%提升到7%，將可領到退休後第29年才告罄，盼政府交出基金經營權，讓他們聘用專業經營團隊，政府做好監督就好。

立法院下週將召開臨時會，預計要處理年金改革法案修法，「所有新制年資教師團結聯盟」於立法院前舉行記者會，邀請國民黨立委陳學聖等人到場聲援。召集人阮宏展直指政府改革方向錯誤，表示多繳、少領等剝奪性措施，只會讓退撫基金延後破產幾年。

阮宏展表示，若退撫基金成立之初就有7%以上穩定的投資報酬率，至去年底淨值將有約一兆元，比現行3%的5793億元多一倍，若績效從3%提升到7%，將可領到退休後第29年才告罄，足足比單方面將提撥率從12%提升至18%還多22年，「問題出在基金績效」。

阮宏展說，年改送立院審查卻是從執政黨原先允諾的全額挹注，變成地方政府不必挹注，僅剩中央挹注，若全部挹注只能延後19年破產，立院通過的版本是9.2年，政府明知基金績效差有破產危機，卻想賴帳不肯負責，光砍退休軍公教年資、退休所得是不道德的。

阮宏展指出，若將年改措施結餘款項全挹注教師退撫基金，也只能延後5年破產，執政黨宣稱「滾動式管理」，屆時又得再改一次，年輕人永遠改不完，這不合理。阮呼籲，希望政府交出基金經營權，讓他們聘請優秀專業的經營團隊，政府做好監督工作就好

陳學聖表示，老師不多求也不貪求，請政府一定要注重教師的聲音，無論新、舊制的老師都站出來了，可見改革有問題，如此改革是另一個文化大革命的開始，錢沒了可賺回來，若文化被破壞，就找不回來了，國民黨一定會站在軍公教這邊，請執政黨懸崖勒馬。