| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮豐濱山區直昇機墜落 機上3人罹難 PR 北市有線電視 月底全面數位化 募集你的一票 集氣台灣耀眼全球
 首頁 > 政治

不滿年改方向 教團籲政府交出退撫基金經營權

2017-06-10  12:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕教師團體「所有新制年資教師團結聯盟」今於立法院前召開記者會指出，政府年改方向錯誤，若退撫基金績效能從3%提升到7%，將可領到退休後第29年才告罄，盼政府交出基金經營權，讓他們聘用專業經營團隊，政府做好監督就好。

立法院下週將召開臨時會，預計要處理年金改革法案修法，「所有新制年資教師團結聯盟」於立法院前舉行記者會，邀請國民黨立委陳學聖等人到場聲援。召集人阮宏展直指政府改革方向錯誤，表示多繳、少領等剝奪性措施，只會讓退撫基金延後破產幾年。

阮宏展表示，若退撫基金成立之初就有7%以上穩定的投資報酬率，至去年底淨值將有約一兆元，比現行3%的5793億元多一倍，若績效從3%提升到7%，將可領到退休後第29年才告罄，足足比單方面將提撥率從12%提升至18%還多22年，「問題出在基金績效」。

阮宏展說，年改送立院審查卻是從執政黨原先允諾的全額挹注，變成地方政府不必挹注，僅剩中央挹注，若全部挹注只能延後19年破產，立院通過的版本是9.2年，政府明知基金績效差有破產危機，卻想賴帳不肯負責，光砍退休軍公教年資、退休所得是不道德的。

阮宏展指出，若將年改措施結餘款項全挹注教師退撫基金，也只能延後5年破產，執政黨宣稱「滾動式管理」，屆時又得再改一次，年輕人永遠改不完，這不合理。阮呼籲，希望政府交出基金經營權，讓他們聘請優秀專業的經營團隊，政府做好監督工作就好

陳學聖表示，老師不多求也不貪求，請政府一定要注重教師的聲音，無論新、舊制的老師都站出來了，可見改革有問題，如此改革是另一個文化大革命的開始，錢沒了可賺回來，若文化被破壞，就找不回來了，國民黨一定會站在軍公教這邊，請執政黨懸崖勒馬。

廣告
  • 所有新制年資教師團結聯盟今在立法院前舉行記者會，直指政府的年金改革方向錯誤，盼能將退撫基金經營權交出，由他們聘請專業團隊經營。（記者劉信德攝）

    所有新制年資教師團結聯盟今在立法院前舉行記者會，直指政府的年金改革方向錯誤，盼能將退撫基金經營權交出，由他們聘請專業團隊經營。（記者劉信德攝）

  • 教師團體「所有新制年資教師團結聯盟」今天於立法院前召開記者會，批評政府年改方向錯誤，讓他們聘用專業經營團隊經營退撫基金，政府做好監督就好。（記者劉信德攝）

    教師團體「所有新制年資教師團結聯盟」今天於立法院前召開記者會，批評政府年改方向錯誤，讓他們聘用專業經營團隊經營退撫基金，政府做好監督就好。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年金改革 年改 教師團體
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽好湯✧羅宋湯
吃甜點♡草莓千層派
咖哩塊要熄火再加？
電子鍋煮炊飯有訣竅
轉寄

標題：不滿年改方向 教團籲政府交出退撫基金經營權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月10日‧星期六‧丁酉年五月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.