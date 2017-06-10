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防毒害校園 行政院：反毒政策將列校長遴選要件

2017-06-10  11:49

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院今上午在台南地檢署，召開新世代反毒策略南區溝通座談會，行政院秘書長陳美伶提出具體的反毒行動綱領，宣示未來校長遴選時，反毒政策是遴選要件之一，且反毒預算從過去1年11億元調整為4年100億元，如有需要，反毒預算編列無上限。

陳美伶指出，反毒要克竟全功，必須中央與地方聯手，從策略到行動綱領要務實才有效益。台灣其實是毒品受害國，很多毒品都是境外移入，尤其是對岸，政府要溯源斷根、阻絕於境外，不讓毒品進到台灣。

對於台灣吸毒人口人數增加、年齡層卻下降，陳美伶認為，以糖果、零食包裝的新興毒品興起，使人誤食，未來毒品檢驗能量要提升。根據中央資料，學生吸毒人數有下降，但有些學生在校外吸毒，顯然學生吸毒情形與民眾感受有落差，政府要設法撒網、找出吸毒熱點與販毒的藥頭。

她說，國內監所收容毒品有關人犯2萬7千多人，占收容人數的49％，其中1萬人是純粹吸毒者。各地原隸屬法務部的毒品防制中心，會在明年改隸屬衛福部，並請勞動部全力輔導提供就業困難的吸毒者就業機會。

台南市長賴清德認為，因為國內吸毒人口增加、吸毒年齡層下降，監獄內收容對象有49％是毒品有關人犯，毒品已成為台灣的國安問題，問題嚴重，他樂見行政院長林全提出具體的反毒策略，並提高反毒經費，南市會全力配合執行反毒，打造人們能安居樂業的乾淨環境。

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  • 防毒品危害校園，行政院秘書長陳美伶（立者）表示，未來反毒政策列入校長遴選要件。（記者王俊忠攝）

    防毒品危害校園，行政院秘書長陳美伶（立者）表示，未來反毒政策列入校長遴選要件。（記者王俊忠攝）

  • 行政院上午在台南地檢署，召開新世代反毒策略南區溝通座談會。（記者王俊忠攝）

    行政院上午在台南地檢署，召開新世代反毒策略南區溝通座談會。（記者王俊忠攝）

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