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柯文哲稱政府只想花錢？ 政院澄清

2017-06-10  11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受中天新聞台專訪，提到曾私下和行政院長林全討論過前瞻計畫，並向林全直言「感覺你們只是想花錢，不是想做事」，行政院發言人徐國勇今天澄清表示，柯市長與林全院長會面時，並未說「感覺你們只想花錢不是想做事」這句話。

徐國勇表示，柯市長當天關於前瞻的主要訴求有2項，一是提出台北市爭取納入錢瞻計劃的清單，清單金額約76億元，並強調項目及金額均不多，而且某些項目沒納入也沒關係，因為他在台北市省了很多預算可用。其次，柯文哲最重要的訴求是請中央將即將到期的台北捷運局納入交通部，統一為各地方興建捷運。他認為這個做法一方面可以留住人才，一方面可以避免其他直轄市重覆設立捷運局，以致經驗及人才不足，造成的資源浪費。

對於柯文哲批評各地方捷運建太多，將來無能力維持財務平衡一事，徐國勇強調，中央雖給地方政府捷運建設補助，但營運的財務責任是地方自行負責，所以地方在規劃及爭取捷運路線之前，都必須要有自償性及財務可行性分析。

徐國勇表示，捷運是公共運輸，地方政府在初期給與所屬捷運公司營運補貼也是各國常態，台北市過去也是如此。基於對地方自治的尊重，只要地方政府及議會同意，地方預算要如何補助捷運初期經費，中央及台北市政府都應尊重。

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  • 台北市長柯文哲接受中天電視專訪（中天電視提供）

    台北市長柯文哲接受中天電視專訪（中天電視提供）

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