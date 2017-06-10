蔡英文基隆出席演習 退伍軍人嗆下台

2017-06-10 11:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕總統蔡英文今天上午9點抵達基隆港，參加「世界海洋日活動暨海安九號演習」，但總統蔡英文車隊抵達基隆港東岸碼頭前時，遇到「台灣退伍軍人權益保障協會」等團體數十人舉牌抗議；警方將抗議民眾阻隔在基隆市立文化中心前廣場，總統車隊經過時，抗議團體大喊「蔡英文下台」。

抗議民眾面對維安的警察人員人牆阻隔，在場用麥克風表達訴求，批評政府的年金改革政策失能，總統府派人在蔡英文到碼頭前，先收下陳情書；但警方將抗議民眾圍在文化中心前，民眾只能對著車隊大喊，要總統改變年金改革政策。