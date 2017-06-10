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海安九號演習登場 總統蔡英文表揚緝毒3功臣

海巡署「海安九號」演習今天上午在基隆市擴大舉行。（記者林嘉東攝）

2017-06-10  10:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕海巡署「海安九號」演習今天上午在基隆市擴大舉行。總統蔡英文到場校閱，盛讚海巡署偵破治安史上最大宗海洛因毒品案，頒贈獎金慰勉破案有功人員。

海巡署兩年一次、第九次海安演習，今年首次在基隆舉行。

海安九號演習上午9點在基隆市天顯宮五福樂團鼓陣中，揭開序幕，小小鼓手精湛鼓技，贏得蔡英文多次鼓掌肯定。

緊接著海巡特勤隊操演多項戰技演練，包括特勤人員遇襲、徒手奪槍、多刀等；其中，特勤人員搶救遭歹徒綁架船長，荷槍實彈攻堅，在火攻、震撼彈中成功搶救人質，場面逼真。

蔡英文除慰勉參加演習人員的辛勞外，特別感謝海巡署跟檢警調單位，兩個禮拜前，成功查獲了歷年來最大宗的693公斤海洛因毒品案。

蔡英文強調，在這次反毒作戰中，為國家擊敗毒梟的，就是這3位海巡署幹部跟他們的同仁，分別是高雄第二查緝隊隊長沈正星、高雄海巡隊隊長楊朝卿與中部地區機動海巡隊隊長吳金河。

蔡英文感性指出，「謝謝你們盡忠職守，無數被毒品殘害的民眾才有機會得到解救。因為有你們，我們反毒的工作，一定會成功」

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  • 海巡特勤隊人員在演習中，荷槍實彈攻堅，搶救遭歹徒挾持的人質。（記者林嘉東攝）

    海巡特勤隊人員在演習中，荷槍實彈攻堅，搶救遭歹徒挾持的人質。（記者林嘉東攝）

  • 海巡署特勤隊精湛演出贏得與會來賓喝采與肯定。（記者林嘉東攝）

    海巡署特勤隊精湛演出贏得與會來賓喝采與肯定。（記者林嘉東攝）

  • 總統蔡英文校閱海巡署海安九號演習，她在出發前盛讚海巡署偵破治安史上最大宗海洛因毒品走私案，頒贈獎金慰勉破案有功人員。（記者林嘉東攝）

    總統蔡英文校閱海巡署海安九號演習，她在出發前盛讚海巡署偵破治安史上最大宗海洛因毒品走私案，頒贈獎金慰勉破案有功人員。（記者林嘉東攝）

  • 總統頒獎表揚3名破案有功人員之一，海巡署中部地區機動海巡隊隊長吳金河（右）。（記者林嘉東攝）

    總統頒獎表揚3名破案有功人員之一，海巡署中部地區機動海巡隊隊長吳金河（右）。（記者林嘉東攝）

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