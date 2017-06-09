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大巨蛋復工？ 林洲民：只是4步中的第1步

2017-06-09  19:49

〔記者黃建豪／台北報導〕自2015年5月停工至今的大巨蛋，經過台灣建築中心審查全區防火避難性能設計計畫書後，昨由內政部核發認可通知書。但台北市都市發展局長林洲民今晚再次強調，台建中心審查的只是建築物的防火避難項目，遠雄公司只是通過4步審查中的「第1步」，後續還有都市計畫審議、環境評估、建管變更設計程序都走完，才能復工。

都發局晚間召開記者會。林洲民說明，北市府在2015年5月14日勘查大巨蛋後，發現有79處與設計圖不符，才會勒令大巨蛋停工，直到今天，包括台建中心審查，都是遠雄在進行變更設計的程序。

對於遠雄指控台北市政府捏造維安事實，還散佈大巨蛋有「消失的 17 座安全梯」等不實資訊。林洲民回應，他不談情緒字眼，但今天任何人到大巨蛋工地，清楚盤點會發現，就是有17座逃生梯消失，所以北市府勒令大巨蛋停工，這是清楚事實，另外，去年12月最後一次公開審查大巨蛋的圖中，可見遠雄加回7座以上的樓梯，這是第一次審查的結果，代表這不是誣告，都發局只是審查、執行公共安全的機構。

另就內政部核發認可通知書給遠雄後，外界傳言大巨蛋將能復工狀況。林洲民表示，台建中心網站及內政部公告項目都有清楚說明，台建中心的審查範圍，就是建築物防火避難項目，接下來的程序，還有都審、環評、建造執造的變更，這不是個案，是通案，遠雄很快就會遞件。

媒體追問，遠雄已表明不願意接受北市府都審，若雙方持續沒共識會怎樣？林洲民僅再次強調，去年12月最後一次公開審查大巨蛋防火避難審查過程中，看到的圖像，和遠雄將會遞件的圖像，有無顯著不同，目前沒有答案，但他很清楚知道，若是還是去年12月那本圖像，當然必須經過審查程序，這是無庸置疑的，這不是因人設事，這是通案，每個案子要走的路都一樣，遠雄大巨蛋必須通過審查。

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  • 台北市都發局長林洲民聲明，大巨蛋通過台建中心的建築物防火避難性能審查，只是復工的第一步。（記者黃建豪攝）

    台北市都發局長林洲民聲明，大巨蛋通過台建中心的建築物防火避難性能審查，只是復工的第一步。（記者黃建豪攝）

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