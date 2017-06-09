美加青年來台研習 梅健華叮嚀返國分享經驗

2017-06-09 20:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今晚舉辦「2017年國際青年菁英領袖研習班（Mosaic Taiwan）」結訓典禮，美加菁英在課程中更了解台灣，成為國際友我力量。美國在台協會（AIT）處長梅健華致詞時讚許台灣的公民社會、民主法治與新聞自由，更提醒這些青年菁英，回國後定要分享台灣經驗，且更重要的是強調「台灣（Taiwan）不是泰國（Thailand）」。

外交部遴選29名美加優秀青年來台研習，透過專題講座、文化參訪、青年論壇、拜會活動及與我國青年互動交流等方式，提升學員對台灣的認識與瞭解，並建立與我國青年領袖間的寶貴情誼。為期兩週的活動，今圓滿落幕，外交部政次章文樑今晚主持結業典禮暨晚會。

梅健華亦出席典禮，致詞時提到自身與台灣熟悉的歷程，也向這些美加青年說，此活動不只使他們的學術涵養與見識更上一層樓，也建立起他們與台灣間的連結。梅健華說，他們在兩週中已看見台灣的經濟社會發展、公民力量、蓬勃民主運作與高度新聞宗教自由等，他提醒學員們，回國後一定要告訴別人，過去兩週是造訪「台灣（Taiwan）」，而不是「泰國（Thailand）」。

外交部為此活動製作了一支紀念影片，許多學員在影片中表示，這次訪台經驗讓他們更了解台灣，例如更了解台灣政治外交、國防經濟、社會發展及歷史文化等面向，或如兩岸關係、台美貿易發展等主題，也促使他們深思未來母國與台灣的雙邊關係。外交部晚間發布新聞稿表示，此研習班是為培育美加新世代菁英領袖的友我力量，深化台灣對兩國的草根工作，學員們藉此對台灣產生深厚感情，進而成為我國在國際間的堅定友人。