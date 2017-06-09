曾文溪堤防改善工程 黃偉哲深入陳亭妃選區爭取經費

2017-06-09 20:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市曾文溪南岸的青草崙堤防，地方爭取改善，立委黃偉哲今天在安南區選出的市議員郭清華陪同下，會同第六河川局前往會勘。

立委陳亭妃晚間表示，該堤防工程，過去她已數度會勘過，相關工程預算都是延續性的計畫，歡迎大家一起來關心地方的建設。前兩天她也邀請體育署長林德福到台南來關心學校的體育設施，包括新營公誠國小、新營太子國中、新化國小、大港國小、忠孝國中、後甲國中。

安南區為立委陳亭妃的選區，也是她深耕基層的大本營，而青草崙堤防可說是安南區最偏遠的地方，再往西就是台灣海峽了。目前黃偉哲與陳亭妃等人正爭取台南市長黨內提名，黃偉哲這次結合地方議員深入安南區偏鄉聯手爭取經費，雖然是單純的地方公共事務，外界仍可隱約感受到黨內初選競爭之激烈。

郭清華表示，安南區曾文溪青草崙堤防原屬土堤，老鼠鑽洞、菩堤樹根亂竄，長年累月造成土堤崩塌危機，八八水災時已發生幾乎潰堤的險境。目前部分堤防仍屬舊有土堤，為加強防洪功能，「特別拜託」立委黃偉哲向經濟部水利署第六河川局爭取到1200萬元預算經費，進行歲修相關工程，該工程於年初施工，並已於日前完工。

六河局說，青草崙堤防目前尚有靠近河口、國姓橋等處堤段老舊，本次歲修工程長度為400公尺，係將舊土堤打掉，施作前後混凝土坡面工、護欄、AC面層鋪設等工程，確保堤防安全。

六河局官員表示，有關堤防問題，「感謝在地立委和各位委員的關心」，並達成3項結論：一，堤面破損修護及雜草清除，將納入今年應急工程優先處理。二，未修護堤段和曾文溪整治部分，明年度繼續編列預算進行改善。三，若完成曾文溪口全線堤岸整治經費尚有不足時，列入前贍計劃水環境建設計畫持續加強，「拜託南市各位委員」持續爭取經費。

黃偉哲、郭清華表示，對安南區民眾而言，颱風來襲或豪大雨發生之際，曾文溪兩側的七股堤防和青草崙堤坊具有屏障作用，未修護的堤段將和其他民代繼續努力爭取經費，以提升防洪強度，確保居民生命財產安全。