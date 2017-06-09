組發會主委將入監 洪秀柱將砲口指向黨內自家人

2017-06-09 19:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨組發會主委張雅屏因過去擔任屏東縣黨部主委任內涉誹謗案，經法院三審判刑2年10個月定讞，即將入監執行，國民黨中央今日舉辦「張雅屏坐監惜別會」，黨主席洪秀柱出席致詞時除了痛批綠色迫害，並將砲口指向黨內自家人，她質疑張雅屏當年的長官秘書長曾永權、組發會主委蘇俊賓以及被選輔對象屏東縣長候選人簡太郎，沒有出面聲援當年在第一線打拼的張雅屏，她還說，對於這些奉行長官旨意奮鬥的同志，「如果我們無法聲援他，會讓基層黨工覺得為黨犧牲、奮鬥，何等不值﹗」

洪秀柱說，「我要請問這幾位長官，你們今天在那裡？對於輔選、接受命令在第一線打拼的同志，今天遭遇這樣的待遇與困境，是不是也應該一起聲援？」

洪秀柱表示，多希望曾經是張雅屏的長官、被輔選的對象，也能在張最艱困的時候，伸出援手，「我可以感覺他的無奈，就像本黨在這一年中，受到這麼多艱困際遇，我向黨內大老尋求伸出援手，但經常感覺無援、無依與無助，這不能成為本黨的文化，如果還持續這樣下去，這個黨是沒有希望的。」

洪秀柱並有感而發的說，她常想自己這2年所受的磨難，是「修行在紅塵」，任何人加諸在她身上的責難、折磨、羞辱，她都當成是在修行、幫自己消業障。

洪秀柱還說，未來張雅屏要去「進修」，「我也要退休」，「但我們不會放棄這個黨，會持續為堅定理念，繼續邁進。」