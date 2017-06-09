球星世大運籃球場館灌籃險跌跤 柯P：破壞公物

戴維斯灌籃後，球框因未完成固定，球框受重下滑，讓他險跌跤。（記者何世昌攝）

2017-06-09 18:22

〔記者何世昌／台北報導〕世大運倒數70天，各項測試賽陸續開賽；瓊斯盃籃球賽7月14日將在台北和平國小籃球館登場，籃球協會理事長丁守中、職籃球星戴維斯及世大運女籃總教練威格納等人今早到場現勘設備並試灌籃，但因球框尚未架設完畢，戴維斯試灌籃後險跌跤，台北市長柯文哲下午在市議會面對議員質詢時，脫口而出此舉是「破壞公物」，引發市議員不滿，「警告」市長「謹慎發言！」

民國黨議員徐世勳今下午質詢時指，職籃球星戴維斯今早現勘、灌籃時，球框架竟下滑，讓戴維斯直呼「恐怖的經驗」，為什麼會發生這樣的事？

柯文哲起初回應，「正式比賽不會用這個啦！」一旁體育局長鄭芳梵連忙解釋，正式比賽也是用這組球框架，只不過球場地板還沒完工，因此球框架尚未固定；灌籃後，球框架因受重下滑。對此柯文哲說，那這算是「破壞公物！」

民進黨市議員謝維洲稍後質詢指出，為何球框架尚未固定好，還開放使用？這到底算不算破壞公物？對此柯文哲語塞，「這樣應該⋯我想是這樣⋯」；但又表示，如果沒打算給他用，他用就不對，謝維洲要求柯文哲，「市長必須謹慎發言」。

北市府副秘書長、世大運副執行長薛春明表示，昨天舉辦籃球場雖舉辦落成典禮，但部分設備還沒完成固定；籃球協會今早會勘時，並未告知要灌籃，才導致球框架下滑。