弘光科大辦畢業典禮 台中市長前哨戰交鋒？

2017-06-09 17:47

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科大今天舉行畢業典禮，台中市長林佳龍及立委江啟臣先後到場頒發「生命勇士獎」及「服務奉獻獎」，並不約而同指出，英文的畢業「commencement」不只是結束，更有開始的意思，勉勵學生展開新的人生旅程；林佳龍並表示，祝福學生鵬程萬里，但不會祝學生一帆風順，因揚帆需逆風前進才能走得平穩與堅定，鼓勵學生將挫折轉化為動力；而江啟臣首次跨區到海線參與畢業典禮，也被視為他展開競選台中市長的第一步。

弘光科技大學今年畢業生多達3000多人，分別於今、明舉行畢業典禮。校長黃月桂勉勵學生，畢業後應秉持弘光人的特質：誠實、專注、認真、謙虛、肯學，並以3Q（EQ、IQ、SQ）面對、解決及超越問題。

出席弘光科大畢業典禮的林佳龍並頒發「生命勇士獎」給徐宗平、蔣佩珊兩位克服障礙努力向學的畢業生；江啟臣則頒發「服務奉獻獎」給熱忱服務的3位畢業生。

獲頒「生命勇士獎」的徐宗平，出生時因產程不順，造成左手臂叢神經拉傷，3個月大開刀後就開始復健，目前左手比右手還要小，力氣也比較小、不能高舉。他表示，直到就讀幼稚園時被同學欺負，才意識到自己跟別人不一樣，因此立志「我一定要比大家更強，不能服輸」，雖然高職到速食店打工備受挫折，但他說「每一個阻撓我的人，都是我的貴人」。

他也因此清楚自己比較適合從事創意或業務類工作，加倍努力朝這個目標邁進，大學選擇念文創系，做作業或學新的東西，失敗便重複不斷的練習，同學沒有人覺得他的手有障礙，把他當成正常人一樣，他用樂觀的態度及實力證明了「我也可以做得到」。

另一位獲獎的營養系進修部畢業生蔣佩珊，出生時因為脊髓壓迫神經，導致下半身走路不便，父親早逝，家境清寒，但她獨立懂事，高中、大學都念進修部，半工半讀，為了多賺點錢，白天在日式料理店上班，偶爾還會去打工兼差，做第二份工作，她表示，畢業後想要當一名廚師。