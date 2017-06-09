北農總經理懸而未決 民進黨謝系議員力薦賴坤成

2017-06-09 17:22

〔記者何世昌／台北報導〕台北農產運銷公司總經理人選懸而未決，外傳，前民進黨立委賴坤成是可能人選。民進黨謝系市議員顏聖冠、阮昭雄認為賴坤成曾任鄉鎮市長、立委，行政歷練豐富、還能應付議會質詢，定是總經理好人選。但柯文哲表示，前總經理韓國瑜請辭後，希望總經理人選回歸專業，不想再找政治人物；至於人事案6月20日抵定。

台北農產運銷公司人事案受矚目。農委會與北市府達成共識，董事長由台北市副市長陳景峻出任；至於總經理人選懸而未決，民進黨前立委賴坤成一度被點名，據傳因綠營內部有雜音而生變，農委會改為推派本土詩人吳晟之女「吳音寧」。

農委會推派吳音寧是既存事實，只是尚未與北市府達成共識；但民進黨謝系市議員仍利用今日下午市政總質詢時間，向台北市長柯文哲「力薦」賴坤成。

阮昭雄表示，賴坤成擔任過鄉鎮市長及立委，顯示行政立法歷練豐富，必能營運公司，還可應付議會備詢，「這個人是奇才」！

但柯說，前總經理韓國瑜換掉後，就不希望再換政治人物來；並強調台北農產運銷公司是總經理制度，希望回歸專業。

阮回嗆，這樣對政治人物不公平，政治人物也是人才，怎麼因為別人咬小耳朵，就退縮

顏聖冠接著表示，柯市長也曾稱讚韓國瑜做得不錯；韓也是卸任立委，換成賴坤成一定也能很快上手。況且柯嘴邊喊「專業」，但現任研考會主委王崇禮過去是台大骨科醫師，毫無研考經驗，還不是延攬入府。她強調，不要因為這個人有「特殊關係」，會對這個人有「特殊成見」，來決定人事。

對此柯表示，人事案6月20日會抵定，農委會送名單進來，再由市長室會議勾選；若賴坤成再送進來，也一樣進來投票。

顏追問，到時候，會不會只要是民進黨籍的都不支持？柯允諾不會。