中共黨慶到上海雙城論壇？ 柯：若被吃豆腐當場翻臉

2017-06-09 17:00

〔記者何世昌／台北報導〕「台北、上海雙城論壇」今年輪到上海舉辦，外傳將在7月1日、中共黨慶當天登場。台北市議會正值總質詢，民進黨市議員洪健益下午質詢台北市長柯文哲，若確定日期是7月1日，還要去嗎？柯文哲回應，是否為黨慶，對他來講沒差；並自認「大家」都了解他的脾氣，若真被吃豆腐，他就當場翻臉。

民進黨市議員洪健益、謝維洲、顏聖冠就雙城論壇議題提出質詢。洪健益表示，7月1日是中共黨慶，這個日期就是「挖洞給人跳」，若此行像先前退役將領被押著參加北京活動一般，怎麼辦？

柯文哲表示，他並未考慮中國共產黨黨慶因素，只要雙方時間談得攏就過去。至於是否會被「吃豆腐」？他認為不會，因為自認「個人有太多不可預測性，他們（指中國）不敢。」洪當場嗆他，「你想太多了！」

謝維洲接著質詢，7月1日中共黨慶，若中國官方媒體當場要求柯文哲祝賀黨慶，將如何因應？柯文哲沈默3秒後回答，沒想到這個問題；但隨即表示，應該不會，逼他也不會講，且「大家對我的脾氣應該有一定了解」，若不尊重他，他就當場翻臉。

另外，顏聖冠指出，前年雙城論壇，台灣媒體遭受不對等待遇，大多場合只有中國媒體可入內採訪，台灣媒體卻被擋在門外；要求溝通雙城論壇細節時，把台灣媒體權益也納入談判條件。

柯文哲回應，這就是台灣可貴的地方，不管心裡怎樣，都給媒體採訪自由；他並不清楚上次的情況，但這次會通知大陸小組及對方，要求把雙方媒體對等納入。