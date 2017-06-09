北市府公宅民調沒回收統計 議員痛批騙局一場

2017-06-09 16:41

〔記者何世昌／台北報導〕為了尊重民意，北市府辦理公宅公聽會，迄今辦理35場。國民黨台北市議員陳孋輝今下午質詢指出，公聽會開會通知書檢附問卷，共計遞送21萬份，但都發局竟未統計回收數量，也沒有統整意見。陳怒罵台北市長柯文哲，這是騙局一場，叫市民做民調，完全不統計，竟還有臉說連任？對此柯未吭聲，惦惦挨罵。

台北市議會正值總質詢，陳孋輝指出，公宅開會通知書另附回郵的意見調查，讓民眾可以表達意見；同意者不必寄回、不同意或其他意見者，則寄回，共計遞送21萬7944份。

陳孋輝於議場問柯文哲，共計21萬餘份，知道回收幾份嗎？柯答，「不知道。」對此陳孋輝立即接話表示，別說柯文哲不知情，就連都發局也不知道；她日前意欲了解調查結果，未料都發局的回覆竟是，「沒有統計，反正就是讓他們寫寫意見」。

陳指出，柯市府頒布「台北市政府所屬各機關辦理公聽會應行注意事項」保障民眾參與公共政策空間；但大量遞送意見調查後，卻無統計，根本是說一套做一套，騙局一場！

陳批評，既然不統計，何必多此一舉進行調查？柯市府態度輕挑、浪費公帑，並痛批柯文哲這樣還有臉爭取連任？對此柯未吭聲，惦惦挨罵。

另外，陳孋輝也提到公宅數量問題。她質問，興隆公宅等1000多戶都租不出去，柯市府還有什麼理由要蓋2萬戶？如果今天現有公宅都順利租出去了，反彈聲浪也不會這麼大，盼北市府調整公宅政策。

柯文哲回應，公宅政策本來就在調整，所以數量一直下修。