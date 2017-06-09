小英總統念兹在兹的2件事…她要逐步克服

2017-06-09 16:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統蔡英文中午與市長賴清德、民進黨籍立委及議員餐敍座談，與會人士轉述，年金改革及一例一休議題是會中討論焦點，蔡總統表達高度關注，年金改革關係世代正義，列為院會會期優先法案，再來就是一例一休爭議修法，這是攸關國家勞動力及經濟脈動，「不要一次開多個戰場」，逐步克服難題推動政策。

據了解，座談會尾聲只有1位市議員發言閣揆「林下賴上」，當場拱市長賴清德接行政院長，馬上被蔡總統與賴市長制止，嚴正提醒議員勿作無關國是政綱的討論，蔡總統並「下口令」要求與會人員「出門後不能再提這件事」。

今天大約1個半小時的時間一起用餐，內部座談會未對外公開。議員轉述表示，期間總統告訴大家現階段正在做的年金改革及前瞻，她說前瞻是一經濟發展的動能，如同添柴火一般。

現場發言踴躍，大家都不約而同提到了一例一休，認為衝擊大應適度修正，也衝擊許多根留臺灣的中小企業，若中小企業做不下去，反而譲財團沒有競爭，更易壟斷。

另外，交通部研擬75歳重新考照，地方也反映不符民情，將讓執政黨流失老人族群支持，以及一例一休要有彈性；而大致40歳為分水嶺，以上皆希望加班，以下的年輕人都不喜歡加班，蔡英文在會中強調，年金改革一定在下個會期完成，前瞻計劃則拜託議員一定要下鄉加強宣傳。

蔡英文總統到市府座談會，她未抵達前，也引起國民黨議員盧崑福率領10多位民眾來抗議嗆聲，未發生嚴重衝突。