反年改號召到林飛帆婚禮「欣賞夜景」 看大小鷹群飛

2017-06-09 15:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕太陽花學運領袖林飛帆的婚禮，將於後天週日在八卦山上的彰化市顏氏牧場舉辦，婚禮最近成為新聞媒體焦點，彰化警方顧及林飛帆政治色彩鮮明，引發不必要發生的事件擬佈署警力維安，由於傳聞滿天飛，民進黨政壇要角甚至總統蔡英文也傳出會出席祝福新人，連反年金改革團體也將路過「湊熱鬧」，在Line群組號召「欣賞夜景」活動，再度讓彰化警方上緊發條。

警方佈署維安各界看法不一，彰化警方重申，還是要預防避免婚禮四周在假日發生交通混亂之虞，甚至偶發事件，目前仍維持最早規劃的12名警力佈署。

反年金改團體在其「九三決策小組」Line群組，號召6月11日當天下午，路過彰化市139線，即林飛帆婚禮場地顏氏牧場所在處，而Line上寫著「6月11日我們中部地區有賞彰化市夜景的同好朋友們，有興趣的，記得6/11日下午起，可以提早到139線，佔好位置，或來回欣賞台139線的美景，也許不小心還能看到大小鷹群飛。」

彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固表示，當初太陽花學運時，動用那麼多的警察，很多警察因而被起訴，反倒太陽花學運成員獲不起訴，如果，很多警察要放棄休假替林飛帆的婚禮維安，他相信會警察心裡會相當不平衡，此事件引發沸沸揚揚，先前傳聞警方可能要辦公文洩密，如果傳聞屬實，他絕對會帶人去警局抗議。

吳萬固說，他很感謝林飛帆看到彰化的美，但林飛帆有其知名度，應該會有很多民進黨重要人士受邀，反年改團體當天也會去139線欣賞夜景，若有機會遇到民進黨重要人士，也許總統蔡英文也會到場，屆時成員會視情況攔路陳情，要求軍公教年金改革要先通過相關配套法案，他們不是去抗爭而是表達心聲。

對此，彰化警分局副分局長徐方谷表明林飛帆已向警方表明希望低調辦婚禮，很感謝警方的關心，而警方透過管道呼籲反年改團體，單純祝福新人就好，不要到現場增加警力負擔，目前警力維持12人維持交通秩序。