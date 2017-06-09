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花東首位女狙擊手 技壓海龍特勤、兩棲偵搜

2017-06-09  13:30

［記者王秀亭／台東報導］台東地區指揮部中士簡佩華是花東地區首位女狙擊手，日前在特等射手進階訓練班中，技壓眾狙擊高手，拿下第一名，她謙虛地說，排名只是比序，不過得知時仍感驚訝，或許女性比男性冷靜的特質，加上自己的毅力才能脫穎而出。

從軍7年的簡佩華高中畢業後，因想留在家鄉台東而選擇從軍，在軍營裡從事文書工作一段時間後，想給自己不一樣的挑戰，而狙擊手的任務及可獨立作戰的性質很吸引人，恰巧狙擊組在招生，便主動向連長提出參與的想法。

簡佩華說，狙擊手訓練十分辛苦，印象最深的是山訓中的孤獨訓練，在大雨中獨自一人在山區中做好偽裝，過程中一度佩服自己選擇當狙擊手的勇氣，3個月的訓期與陸軍、憲兵、兩棲偵搜大隊、海龍蛙兵、海龍特勤隊等各地狙擊好手同訓，經驗難得。

為了成為一名厲害的狙擊手，簡佩華做好扎實的訓練外，也會和狙擊槍培養感情，還把槍枝取名「安哥」，希望它可以給她安心的感覺。

全國目前女狙擊手不到10人，訓練過程艱辛，簡佩華說，家人當時得知她要當狙擊手都很心疼，自己向來只報喜不報憂，並做好自我保護的每個動作，不讓家人擔心。

簡佩華坦言已有同樣從事軍職的男友，彼此會相互加油打氣，放假時也會相約三五好友出遊、打球，必買保養品，只是為了保持良好視力，除了少玩手機，也會讓眼睛有充分休息時間。

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  • 台東地區指揮部中士簡佩華是花東地區首位女狙擊手。（記者王秀亭攝）

    台東地區指揮部中士簡佩華是花東地區首位女狙擊手。（記者王秀亭攝）

  • 紮時的訓練，讓簡佩華與搭檔合作無間。（記者王秀亭攝）

    紮時的訓練，讓簡佩華與搭檔合作無間。（記者王秀亭攝）

  • 簡佩華與搭檔默契佳。（記者王秀亭攝）

    簡佩華與搭檔默契佳。（記者王秀亭攝）

  • 當狙擊手，所有偽裝裝備都得自己製作。（記者王秀亭攝）

    當狙擊手，所有偽裝裝備都得自己製作。（記者王秀亭攝）

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