蔡英文新營太子宮揭匾 外圍有團體抗議

2017-06-09 12:40

［記者劉婉君／台南報導］總統蔡英文今天上午到台南市新營太子宮揭匾，強調為了台灣的未來，一定會堅持改革，政府也將在新營建設國家級的圖書館南部分館，是全國第一個國家級的聯合典藏中心。而場外則有兩個團體到場抗議，台灣人民共產黨抗議一例一休及年金改革；台聯台南市黨部主委陳昌輝則表示，自己是來替蔡英文加油，希望蔡政府確實做到雙向溝通。

蔡英文今天上午11時左右，由台南市長賴清德陪同，到新營太子宮上香揭匾，民進黨籍立委均到場陪同，蔡英文致詞時表示，國家有想到新營，也建設新營，大家的需要政府都知道，她也放在心裡，為了台灣的未來，她一定會堅持改革，希望大家繼續打拚。

台灣人民共產黨則於蔡英文到場前，在場外舉牌高呼口號，抗議年金改革債留台灣，台南市海峽兩岸交流協會會長林國清則對政府未准許中國深圳市羅湖區委常委唐漢隆等一行人來台，表示不滿。

而另一頭陳昌輝則率領支持者，舉著寫有「雙向溝通」和8800元紙鈔的釣竿，高喊要「蔡英文加油」，「雙向溝通」。他說，最近政府施政問題有很多團體抗議，他則是來加油的，如果得到蔡英文回應，就是雙向溝通，否則就是訴求無法傳達。他去年曾到高雄和平公園向蔡英文陳情，當時總統辦公室曾出面接下陳情書，但已半年了仍然沒有回覆，希望蔡英文趕快回應，不要因8800億元才要下鄉，而雙向溝通紙牌後方的8800元，象徵的就是8800億元。