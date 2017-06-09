交接現場砲聲隆隆！通霄代理鎮長又換人引聯想

2017-06-09 12:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕甫接任苗栗通霄鎮代理鎮長的呂廷泓，代理不過百日，且普遍獲得好評，竟然在今日被撤換，縣政府改派擔任西湖鄉代理鄉長不超過50天的簡任秘書潘志明改任通霄代理鎮長，西湖鄉代理鄉長改由前鄉長楊秀瑕接任。不過縣府這次的派任讓不少通霄地方人士不滿，交接現場砲聲隆隆，更出現白布條，要求縣府給交代。

到場負責監交的苗栗縣政府民政處長彭基山指出，更換代理鄉鎮長是長官決定，他並不清楚來龍去脈，民政處只是接到命令依法辦理。

通霄鎮前任鎮長徐永煌因貪污案停職，呂廷泓於3月1日代理。

通霄鎮代會主席彭益發今在現場不滿地指出，呂廷泓任內並未犯下過錯，他懷疑是跟部分地方人士一意推動通霄舊有市場改建案有關，而呂廷泓善盡職務，正在檢討相關規劃，讓人不免產生聯想，縣府應該說明當中是否有政治黑手介入。

通霄鎮代鄭國雄、邱日亮也在交接現場掛上白布條內容寫上「好人被換天理何在，可悲啊」、「可憐、可悲，認真之人難出頭」表達不滿，也讓交接現場充滿諷刺氛圍。

彭益發等人強調，若呂廷泓有違法、施政不當狀況，縣府可以明說，但是卻交代不清，讓人懷疑是呂廷泓不想當任人擺佈的橡皮圖章，才會上任百日就被換掉，而接任的還是4月28日才代理西湖鄉長的潘志明，而且一開始交接典禮打算辦在鎮長室而非禮堂，「好像怕人知道」，整件事充滿謎團。