國民黨全代會820舉行 中央委員選舉延至9月初

2017-06-09 12:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長莫天虎與黨主席當選人吳敦義陣營交接小組成員姚江臨、中常委李德維今日上午協商後，正式敲定全代會如期於8月20日舉行，原公告7月8日、29日辦理中央委員、中常委選舉投票，確定分別延至9月初與9月中下旬舉行。

至於黨中央原定14日公布由黨主席提名210位中央委員候選人名單，原本即將卸任黨主席的洪秀柱仍不願鬆口，但今天上午也已拍板，14日公布確定喊卡，名單將由吳敦義8月20日全代會當天上任後，交由大會主席團公告，名單內容由吳、洪兩人共同商定。

目前黨中央規劃全代會可能地點有2個方案，一個是已經先預訂的台北陽明山中山樓，另一方案則是在台北市以外地區挑選，就看吳敦義方面是否可以接受場地空間較小的中山樓，如果排除中山樓，黨中央將與吳敦義方面再行商討其他可能地點。

20多位的挺吳派中常委在7日中常會提案要求延後中央委員、中常委選舉，洪秀柱當時裁示依提案原則送相關單位與提案人共同詳加研議後，於下週中常會（14日）確定後通過，因此包括延選案以及諸如端正選風辦法等相關配套細節的修訂，以及辦理全代會公告案，當天都會一併處理通過。

洪秀柱日前曾說，仍盼7月中旬前就能完成交接，如果吳敦義堅持8月20日才上任，「他不提前交接，我就提前走」，因此洪秀柱近期可能擇日對外宣布請辭，至於確切時間目前未定，上午吳陣營與黨中央方面協商時，雙方並未觸及這個問題。

目前傳聞洪秀柱有2個請辭的時間點，一說為下週三中常會宣布，另一說為15日赴中國大陸參加台商與海峽論壇活動，18日返台後再對外宣布。