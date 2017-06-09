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英國國會改選落幕 外交部致賀

英國時間8日完成國會改選，外交部今發布中英文新聞稿，恭賀英國大選順利成功。（法新社）

2017-06-09  11:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國時間8日完成國會改選，外交部今發布中英文新聞稿，恭賀英國大選順利成功；外交部並表示台英關係近年實質成長，盼持續深化雙方關係。

英國於英國時間6月8日提前舉行國會大選，全面改選下議院650個席次，投票於台灣時間9日清晨5時結束，出口民調顯示執政保守黨雖仍是國會最大黨，但可能無法保持絕對多數領先，形成「僵局國會」。

外交部今天發布中英文新聞稿，代表中華民國政府及人民，對英國大選順利成功致賀。外交部表示，英國是近代民主發展的先驅，在本次大選中充分展現悠久的民主傳統，以及人民良好的民主素養，堪稱全球民主制度的典範。

外交部並說道，中華民國與英國同享民主、自由、人權及法治等普世價值，台英實質關係近年來快速成長，雙方高層及政要互訪頻密，在經貿、商務、觀光、文化、教育、科學研究及人員等領域的交流日趨密切，並有長足進展。

外交部也特別強調，英國長期堅定支持台灣有意義參與及貢獻予國際組織，中華民國政府期盼在既有良好基礎上，持續與英國政府深化雙方在各領域的互利合作關係。

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