宣傳前瞻賴神作陪 蔡英文首站視察水利設施

2017-06-09 11:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕六月初的豪雨成災，總統蔡英文今天南下視察「白河水庫改善計畫」，與台南市長賴清德同台，蔡英文表示，「我們的戰場不只是在白河，也在曾文和石門！」透過前瞻基礎建設，政府會挹注足夠的經費，來改善重要水庫的淤積問題，並加強水庫集水區的保育。

蔡總統宣傳前瞻計畫的第一站就到台南市，希望透過走訪各縣市民生建設中與前瞻相關的建設，宣傳前瞻建設的重要性，也希望尋求各黨派立委支持。

蔡英文一早就帶著媒體南下視察台南相關水利設施，上午先到「白河水庫改善計畫」，隨後赴洗布埤慰勞千名辛勞調節水量的「掌水工」。今天下午，蔡英文也會到「當代美術館預定地」聽取台南市長賴清德簡報。

蔡英文致詞表示，白河水庫竣工已經超過50年了。過去幾年，水庫淤積越來越嚴重，已經對農民灌溉和民生用水產生影響，甚至讓一些優良的農地被迫休耕，這是我們必須加速解決的問題。

至於過去有部分的聲音主張白河水庫太老了，應該直接除役，讓它功成身退。但蔡英文認為，台灣已經沒有太多適合的空間，可以興建新的水庫，而且白河水庫對於白河、東山和後壁地區的供水，有難以取代的角色。這裡是台灣的米倉，不能沒有穩定的水源。相信大家也不想看到這座水庫的價值，被白白荒廢掉。

蔡英文肯定水利署的努力說，為了提高白河水庫的蓄水能力，剛剛簡報中我們看到，目前兩座「出水工」已經完工，而壩體「不透水心層」的加高工作，也接近完工。防洪防淤隧道，也即將在2年後派上用場。

此外，蔡英文也提到後續工程擴大清淤工程、防淤設施等第二期的改善工程要再接再勵。

蔡英文表示，現在不做好，以後淤積更嚴重，就要花更多錢來解決。現在趕快做，就可以延長水庫的壽命，替未來的人省錢。前瞻基礎建設的用意，就是在替下一個世代著想，幫他們打造一個更好的未來。

前一陣子的強大豪雨也讓蔡英文有感而發的說，豪雨讓大家幾乎要忘記，其實台灣才剛剛度過一個缺水的春天。這樣的極端氣候，將會變成常態，更突顯了未來水環境建設的前瞻和必要。為了克服缺水，要好好清淤，提昇水庫蓄水能力，並落實水源調度。為了因應「短延時強降雨」，要加強易淹水地區的綜合治水，包括排水環境的優化、下水道以及滯洪池的設置。蔡英文也希望立委能不分黨派支持相關計畫。

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