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國民黨團揚言 臨時會將大力抗爭反前瞻

2017-06-09  11:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為宣傳前瞻基礎建設計畫，總統蔡英文將下鄉視察水利工程，立法院國民黨團今日呼籲「放下前瞻、治水優先」，痛批民進黨政府要用「獨裁」、「鴨霸」方式在臨時會通過預算，台灣人民絕對無法接受，國民黨團將用最大力量抗爭到底。

國民黨團書記長王育敏表示，總統蔡英文、行政院長林全要下鄉宣傳計畫，但前瞻計畫破綻百出，林全甚至在接受廣播訪問時稱國民黨立委已轉向支持前瞻，這個說法並非事實，國民黨團的立場從未改變，堅持前瞻計畫必須修正及調整。

王育敏批評，國民黨團絕不同意讓前瞻計畫通過，軌道建設沒有完整可行性評估，一毛錢都不能刪，分明就是綁樁，國民黨團支持治水預算，但反對沒有前瞻性的軌道建設，臨時會上國民黨團會用最大力量抗爭到底，絕對要強力表達不同意見及看法。

國民黨立委曾銘宗表示，從總統至行政院長至今還搞不清楚，為何民眾不支持前瞻基礎建設計畫，若以英國為例，英國提出前瞻計畫時，事先花費3年做可行性評估，彙整各界意見，蔡政府要看看國外、想想自己，台灣的前瞻計畫是如何草率。

「前瞻計畫一點都不前瞻！」曾認為，中華民國舉債上限目前只剩1兆2千億元，前瞻計畫將是政府最後一次大舉債，絕對要把預算退回，台灣許多年輕人大量出走，少子化問題嚴重，前瞻計畫要納入防治，這才是台灣當務之急。

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  • 國民黨團書記長王育敏（中）、副書記長曾銘宗（左）、陳宜民（右）今天上午召開「放下前瞻 治水優先」記者會。（記者黃耀徵攝）

    國民黨團書記長王育敏（中）、副書記長曾銘宗（左）、陳宜民（右）今天上午召開「放下前瞻 治水優先」記者會。（記者黃耀徵攝）

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