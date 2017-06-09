校長頻繁赴中惹議 議員爆：統戰部接待

2017-06-09 10:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠今天聯合總質詢，對新北市校長頻往中國考察交流提出質疑，尤其是有4成在學期中請公假前往，其中新莊昌平國小校長張信務被點名赴中次數居冠，議員說，這些校長接受統戰部招待，學習文件精神、「踐行社會主義核心價值觀」，根本是洗腦式教育。

新北市長朱立倫說，兩岸文化教育交流符合教育的目標，交流的交通食宿招待，各國都這樣做，不足為奇，但交流要考量時間的選擇、重要性及內容，反過來說，中國的校長來訪，也可以說我們是宣揚民主自由台灣的文化，這是各自解讀，「我對台灣的民主非常有信心」。

根據議員所提資料，新北市校長2015年去中國80次、2016年77次，其中昌平國小校長張信務2016年去中國5次、共29天；2015年去中國4次，兩年就去了9次。沈發惠指出，根據教育局提供校長出國國家紀錄來比較，2015年校長去中國考察的比例就高達8成7，2016年為8成。

張信務受訪表示，都是接受學校、當地區教育協會要求參訪，跟各縣市代表、全國校長協會一起過去，從事教育現況瞭解等，沒有從事非教育以外的事務。

市長朱立倫在答詢時表示，除非是重要的交流事務，否則不宜利用學期中，市府檢討後已經修改相關規定，今年迄今只有8次出國；他也解釋「知己知彼」說，中國的「統戰部」，我們聽起來刺耳，實際上，「統戰部」不只是針對台灣，而是一個負責所有社團、宗教等交流事務的單位。