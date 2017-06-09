| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 政治

校長頻繁赴中惹議 議員爆：統戰部接待

2017-06-09  10:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠今天聯合總質詢，對新北市校長頻往中國考察交流提出質疑，尤其是有4成在學期中請公假前往，其中新莊昌平國小校長張信務被點名赴中次數居冠，議員說，這些校長接受統戰部招待，學習文件精神、「踐行社會主義核心價值觀」，根本是洗腦式教育。

新北市長朱立倫說，兩岸文化教育交流符合教育的目標，交流的交通食宿招待，各國都這樣做，不足為奇，但交流要考量時間的選擇、重要性及內容，反過來說，中國的校長來訪，也可以說我們是宣揚民主自由台灣的文化，這是各自解讀，「我對台灣的民主非常有信心」。

根據議員所提資料，新北市校長2015年去中國80次、2016年77次，其中昌平國小校長張信務2016年去中國5次、共29天；2015年去中國4次，兩年就去了9次。沈發惠指出，根據教育局提供校長出國國家紀錄來比較，2015年校長去中國考察的比例就高達8成7，2016年為8成。

張信務受訪表示，都是接受學校、當地區教育協會要求參訪，跟各縣市代表、全國校長協會一起過去，從事教育現況瞭解等，沒有從事非教育以外的事務。

市長朱立倫在答詢時表示，除非是重要的交流事務，否則不宜利用學期中，市府檢討後已經修改相關規定，今年迄今只有8次出國；他也解釋「知己知彼」說，中國的「統戰部」，我們聽起來刺耳，實際上，「統戰部」不只是針對台灣，而是一個負責所有社團、宗教等交流事務的單位。

廣告
  • 新北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠，對新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待，提出質疑。（記者何玉華攝）

    新北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠，對新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待，提出質疑。（記者何玉華攝）

  • 新北市議員沈發惠質疑新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待。（記者何玉華攝）

    新北市議員沈發惠質疑新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待。（記者何玉華攝）

  • 北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠，質疑新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待。（記者何玉華攝）

    北市議員羅文崇、陳世榮、李余典、沈發惠，質疑新北市校長頻往中國考察交流，接受統戰部接待。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 校長 統戰部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：校長頻繁赴中惹議 議員爆：統戰部接待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.