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開放美豬換貿易協定？ 外交部：將持續與美方溝通

台北市美國商會發布「2017年台灣白皮書」，提到台灣可以開放美豬換取台美洽簽雙邊貿易協定一事。（圖擷自台北市美國商會「2017年台灣白皮書」）

2017-06-08  23:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台北市美國商會發布「2017年台灣白皮書」，提到台灣可以開放美豬換取台美洽簽雙邊貿易協定一事。外交部表示，將持續透過TIFA會議等溝通管道，向美方說明國人關注美豬食安問題的情況，盼美方理解，也將尊重衛福部專業考量、以國人健康為優先，協助行政院辦理推動。

外交部晚間發出新聞稿表示，我國經濟仰賴對外貿易，推動洽簽雙邊自由貿易協定及參與區域經濟整合向來是台灣的重要政策方向。台美若能洽簽「雙邊貿易協定」，將可強化雙方互利互惠的經貿關係。

外交部強調，有關是否開放含萊劑之美國豬肉輸台，外交部向來尊重衛福部及農委會就食品安全及產業發展之專業考量，故在強化台美雙邊經貿關係，以及推動下階段經貿談判之同時，外交部亦將兼顧保障國人健康與國內產業發展，配合行政院跨部會協調平台機制辦理。

外交部表示，台灣除透過台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議與美方溝通，亦持續藉由各種互訪交流及諮商管道向美國各界說明國人喜食豬肉及其內臟之飲食習慣，故特別關注豬肉食安問題；盼美方瞭解我國尊重國際標準的基本立場，並願意持續溝通努力。

台北市美國商會在白皮書第12頁，建議台灣可以開放美豬或美牛換取台美洽簽雙邊貿易協定的機會。（圖擷自台北市美國商會「2017年台灣白皮書」）

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相關關鍵字： 台灣白皮書 美國商會 貿易協定
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