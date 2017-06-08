柯P談北市容移制度 嗆中央「根本騙局」

柯文哲出席「居住正義論壇」，談及容積換算公式問題時，柯重砲抨擊「根本騙局」，市府將要求中央立刻改掉。（記者方賓照攝）

2017-06-08 22:13

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕北市今在於市政大樓舉辦「居住正義論壇」，談論北市容移制度，公保地主、大稻埕地主及都市團體都到場發表意見。市長柯文哲最後總結時說，市府會要求中央立刻改掉根本是騙局的容積換算公式，不能讓建商跟財團有利可圖、有機可趁。此外，若維持一半容積、一半代金，市府收取代金儘量維持購買公保地，並會與內政部、立法院討論到底應該要怎麼解決。

柯文哲指出，過去十年來核准的容積市價是654億元，但公告地價只有250億元，中間價差400億去哪了？這就是要解決的問題。

柯直言，中央在民國93年不知為何提出一個奇怪的容移公式，甚至只是一個行政令命，而非經立法院通過；當容積全代金制度被議會擋下時他反思，既然是中央的行政命令有問題，應該是呼籲中央把有問題的命令拿掉。

OURs專業者都市改革組織理事蔡佳明發言時指出，根據舊制，平均一年只移出0.98公頃，也要1217年才能全部買完。柯也批評，中央的容積移轉是個騙局，按照公式，就算關了北市府，也要9年後才能補貼所有地主完畢。

柯最後說，市府會要求中央立刻改掉根本是騙局的容積換算公式，不能讓建商跟財團有利可圖、有機可趁，若維持一半容積、一半代金，市府收取代金儘量維持購買公保地，並會與內政部、立法院討論到底應該要怎麼解決。

台北市政府8日舉行「容積代金公民論壇」，聽取民眾意見。不同意見民眾在現場發生爭執。（記者方賓照攝）