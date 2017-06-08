吳敦義：洪秀柱不能公告中央委員名單 但兩人可協商

2017-06-08 22:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨主席當選人吳敦義今晚到新北市新莊區謝票，因外傳現任國民黨主席洪秀柱將提前請辭，吳敦義受訪時強調自己「不會提前接任」；至於中央委員延選案爭議，吳敦義表示現在是有默契提早配合，共同協商名單；他也提到，洪秀柱不可以在6月14日公告提名，「眼看新的主席產生，她當然不會去提名。」

由於國民黨中央委員提名爭議導致黨主席交接延宕，有媒體詢問吳敦義，會不會擔心洪出招，突襲公告中委名單？吳敦義對此表示「我當然要相信人性本性」。並強調自己會依照規章在八月廿日就職，不會提前接任，「我怎麼可能踰越份際，跑去先接？」

對於洪秀柱是否能在6月14日依程序提名公告中委名單？吳敦義說必須由他在全代會後公告，洪秀柱「不可以」公告提名中委候選人名單，這是不合法的，他強調中央委員會若非合法產生，將來提名的公職人員就是無效，以後的紛爭與對黨的傷害，沒有任何方法彌補。

吳說，現任主席跟新任主席可以共同完成中央委員提名程序，「我們兩個可以商量啊，就算是共同提名也無所謂」，現在有一項就會提早配合默契，據說目前有163席有意願續任，依照往例會提名連任，剩下47席就可以由現任與新任主席共同協商推薦，這沒有問題的。