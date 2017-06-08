獨家》單項體育協會改革 恐得拖到下會期

「國民體育法部分條文修正草案」完成初審，參與修法的立委、官員們合影留念。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-06-08 23:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國人對單項體育協會及體壇亂象的改革聲浪，促成「國民體育法」修法，後因「稱謂」爭議，在三讀前夕被拉回協商。儘管如此，體育署近年來僅有對中華民國象棋協會做停權處分一例，而某立委辦公室也透露，「國體法」要於臨時會通過「仍有變數」，並質疑體育署於此次修法態度「被動」。

為呼應國人對單項體育協會及體壇亂象的改革呼聲，立法院教育及文化委員會朝野立委共推「國民體育法」修法，並於5月將初審草案出委，但5月底院會準備要三讀時，親民黨團以「中華奧會」字眼改為「國家奧會」徒增困擾為由，提案將此案送政黨協商。

對此，立法院副院長蔡其昌日前表示，「國體法」修法涉及朝野立委建立的許多體育界改革方案及方向，關心體育者對此都很期待，若能修好，對國家體育發展有很大助益，雖有些溝通細節還沒這麼完備，但問題應不大，期盼大家坐下來談，下會期應可盡速三讀。

鑑於中華民國象棋協會本次事件反映出的結構性問題，某民進黨立委辦公室透露，雖大家都高度期待「國體法」能排入本次臨時會並盡快三讀，但「仍有變數」，因許多單項協會改組時程多落在10至12月，若修法能在此之前通過，才能避免各協會浪費時間重選。

該辦公室也指出，即使「國體法」完成修法，單項協會改革成功與否，關鍵在於體育署是否有意願確實執行，體育署在本次修法態度相對較被動，並未對修法有明確的準備狀態，修法後將有許多子法及章程要處理，若三讀後才進行準備作業，恐會因此比較粗糙。