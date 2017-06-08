| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

獨家》單項體育協會改革 恐得拖到下會期

「國民體育法部分條文修正草案」完成初審，參與修法的立委、官員們合影留念。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-06-08  23:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國人對單項體育協會及體壇亂象的改革聲浪，促成「國民體育法」修法，後因「稱謂」爭議，在三讀前夕被拉回協商。儘管如此，體育署近年來僅有對中華民國象棋協會做停權處分一例，而某立委辦公室也透露，「國體法」要於臨時會通過「仍有變數」，並質疑體育署於此次修法態度「被動」。

為呼應國人對單項體育協會及體壇亂象的改革呼聲，立法院教育及文化委員會朝野立委共推「國民體育法」修法，並於5月將初審草案出委，但5月底院會準備要三讀時，親民黨團以「中華奧會」字眼改為「國家奧會」徒增困擾為由，提案將此案送政黨協商。

對此，立法院副院長蔡其昌日前表示，「國體法」修法涉及朝野立委建立的許多體育界改革方案及方向，關心體育者對此都很期待，若能修好，對國家體育發展有很大助益，雖有些溝通細節還沒這麼完備，但問題應不大，期盼大家坐下來談，下會期應可盡速三讀。

鑑於中華民國象棋協會本次事件反映出的結構性問題，某民進黨立委辦公室透露，雖大家都高度期待「國體法」能排入本次臨時會並盡快三讀，但「仍有變數」，因許多單項協會改組時程多落在10至12月，若修法能在此之前通過，才能避免各協會浪費時間重選。

該辦公室也指出，即使「國體法」完成修法，單項協會改革成功與否，關鍵在於體育署是否有意願確實執行，體育署在本次修法態度相對較被動，並未對修法有明確的準備狀態，修法後將有許多子法及章程要處理，若三讀後才進行準備作業，恐會因此比較粗糙。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下會期 修法 單項協會 國體法 改革 象棋協會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：獨家》單項體育協會改革 恐得拖到下會期


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.