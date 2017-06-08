獨家》赴中「全運會」被質疑矮化 象棋協會急喊卡

2017-06-08 22:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民眾爆料指被停權的中華民國象棋協會，選拔我國棋手並計畫帶團參與具有對岸國內性質的「中華人民共和國全國運動會」，與中國其他省區並列參賽，被立委質疑有矮化、配合一中的疑慮，體育署也表示「不樂見」；象協表示，在得知「兩岸體育交流處理規範」規定後深覺不宜，已告知選手、行文中國象協將不參賽。

一名象棋界的民眾爆料指出，象協是我國對世界象棋聯合會、亞洲象棋聯合會的窗口，若國際要邀請台灣參賽，都是要發函給象協，但象協不知是自願或被中國利用，中國在第十三屆中華人民共和國的全國運動會將台灣列為其中一省，並行文象協幫忙選拔。

民眾提供之資料指出，象協於4月2日舉辦「中國第十三屆全運會象棋代表選拔」，註明參賽資格為「具中華民國國籍」者，以此選出代表選手，並將於7月5日至12日，赴中國天津參與全運會，而中方公告的各項目運動員資格，卻明定須為「中華人民共和國公民」。

時代力量立委徐永明質疑，以省級代表參加中國全運會，讓台灣作為中國的一部分，恐有配合「一中」矮化的疑慮，象協大喇喇跑去參賽很少見，許多單項協會在兩岸關係上，常有被矮化或配合矮化的狀況，象協案例恐非個案，體育署應檢討是否有其他類似案例。

徐永明接著說，立法院開議後應請體育署對此報告，若象協或其他單項協會以協會名義參與中國全運會，體育署大可阻止甚至直接廢止，他擔心此非個案，這次比以往狀況更嚴重，甚至是有配合一中的嫌疑，對於體育署在換了署長後的整頓重況，他坦言「有些失望」。

體育署表示，象協曾因選拔問題，於2012年被停權並要求改善，停權是手段非目的，已積極輔導其會務運作重回正軌並開始有進展，兩岸體育交流不必禁止，但在名稱上應互相尊重，若是對方的全國性活動，因可能有政治操作，為避免疑義，不樂見協會參與。

象協秘書長薛嘉昀回應，當初中國以中國象棋協會名義邀賽，象協認為若以奧會模式參加，讓棋手有機會交流、練習，是可考慮，但在了解「兩岸體育交流處理規範」不得組隊參加對岸全國性賽事的規定後，因深覺不宜，便告知選手及行文中國象協，表明將不派代表參賽。