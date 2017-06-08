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日月光案敗訴 高市府、議員這樣說...

2017-06-08  23:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日月光排放廢水污染後勁溪一案，最高行政法院認定高市府裁罰計算基礎有誤，日月光有權依行政訴訟法第8條規定，要求返還已繳納的1億201萬多元罰鍰，高市府晚間表達遺憾。

最高行政法院今天支持高雄高等行政法院的見解，認為高市環保局對日月光開罰1億201萬多元，是根據96年至102年間，環保局共70次的稽查結果，但其中僅有6次因K7廠流放水確實違反標準被裁罰確定，因此認定裁罰期間過長，裁罰計算基礎錯誤，判日月光勝訴，不必繳納該1億多元罰鍰，駁回高市府的上訴，全案確定。

對此，高市府新聞局晚間強調，市府對法院判決表達遺憾，判決也不是說不該裁罰，而是計算標準與市府不同。但既然終局判決，將會請環保局再為裁罰，務使廠商能填補其損害。

日月光高雄廠位於高雄市楠梓區，左楠區市議員李柏毅指出，日月光排放廢水污染後勁一案，當初高雄市政府是為了趕快蒐證，從嚴處理，導致如今在法律層面被挑戰，但這不能說高市府不對，他支持市府的作法。

李柏毅強調，日月光汙染後勁溪造成的事實，沿岸居民都看在眼裡，對於高市府的做法都給予高度肯定，不論判決結果如何，沒有當初的從嚴處理，就找不出元凶，日月光也不可能允諾拿出每年1億元、連續30年投入台灣環保工作。

另位左楠區議員張豐藤說，高雄市環保局當初的立論應該要更謹慎，目前只能尊重法院判決，好好計算，重新對日月光裁罰。

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  • 日月光汙水案發生後，高市環保局人員到日月光稽查。（資料照，記者葛祐豪攝）

    日月光汙水案發生後，高市環保局人員到日月光稽查。（資料照，記者葛祐豪攝）

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