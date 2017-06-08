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出動300警力維安林飛帆婚禮？ 賈立民：是賓客人數

2017-06-08  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆將於11日在彰化舉辦婚禮，但彰縣警局卻傳出將派警力維安，引發外界議論，甚至有部分傳聞質疑警方派出300到400名警力，不過彰縣警局副局長賈立民今回應強調並非如此，並指外洩的勤務分配表上所寫的標題「318學運成員林飛帆舉辦婚禮」非常不適合。

勤務分配表外洩惹議 賈立民：內部清查中

三立政論節目《新台灣加油》今晚間call out賈立民詢問彰警維安林飛帆婚禮的事情為何外洩，以及是否真如外傳派了3、400名警力維安，賈立民在回應時強調，林飛帆從未向要求過要警力維安，且該張外洩的勤務分配表上提及的300到400人所指的不是出勤警力而是預估現場會有的賓客人數，是警方根據會場容量去推估出來的。賈立民表示，警方是基於該處是知名景點，加上假日車流量大，且也不排除可能會有不同理念的人士到場，因此才預作警力預置的規劃。

由於賈立民在說明的過程中提及，公文因內部作業管控不嚴謹而不慎流出，對此現場來賓、資深媒體人周玉蔻質疑，這根本不是不慎流出、用不慎流出太不負責任，並強調必須徹查是誰流出的；另名來賓姚立明也強調，這是非常惡意的，要查出不難，但像這種製造對立的一定要查出來。

賈立民則在回應時指出，指外洩的勤務分配表還不算公文，只是要做為內部的勤教說明任務使用，他個人覺得承辦人在表上的標題直接寫明「318學運林飛帆舉辦婚禮」，而非民眾林某某舉辦婚禮，非常不適合，如果是由組長或分局長看過的話就不會是這樣寫。他也提到，由於承辦人基於要預控人數，已先將該張勤務分配表發給各派出所，目前內部已在針對外洩進行清查。

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  • 林飛帆婚禮警力部署曝光，彰化縣警局副局長賈立民親上火線說明，並表示婚禮當天將加派警力。（記者湯世名攝）

    林飛帆婚禮警力部署曝光，彰化縣警局副局長賈立民親上火線說明，並表示婚禮當天將加派警力。（記者湯世名攝）

  • 太陽花學運領袖林飛帆將於11日在彰化舉辦婚禮，但網路上卻出現彰縣警局將派警力維安的公文，引發外界質疑公文外洩。（圖擷自‎警察之友會臉書）

    太陽花學運領袖林飛帆將於11日在彰化舉辦婚禮，但網路上卻出現彰縣警局將派警力維安的公文，引發外界質疑公文外洩。（圖擷自‎警察之友會臉書）

  • 賈立民提及，公文是因內部作業管控不嚴謹而不慎流出，對此現場來賓周玉蔻質疑，這根本不是不慎流出、用不慎流出太不負責任，並強調必須徹查是誰流出的。（圖擷自三立新聞）

    賈立民提及，公文是因內部作業管控不嚴謹而不慎流出，對此現場來賓周玉蔻質疑，這根本不是不慎流出、用不慎流出太不負責任，並強調必須徹查是誰流出的。（圖擷自三立新聞）

  • 外傳警方派出300到400名警力維安林飛帆的婚禮，不過賈立民今強調並非如此，並指外洩的勤務分配表上所寫的標題「318學運成員林飛帆舉辦婚禮」非常不適合。（圖擷自三立新聞）

    外傳警方派出300到400名警力維安林飛帆的婚禮，不過賈立民今強調並非如此，並指外洩的勤務分配表上所寫的標題「318學運成員林飛帆舉辦婚禮」非常不適合。（圖擷自三立新聞）

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