北市府公保地論壇 呼籲中央修改錯誤公式

2017-06-08 22:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今晚於市政大樓舉辦「居住正義論壇」，談論台北市容積移轉制度，柯市府除了會公布「3個100%方案」外，也會砲打中央當年公保地容移計算公式的瑕疵，導致現今的公保地容移價格漫天飛，要求中央可以修正當年公式。

都發局表示，公保地容積制度擁有很多不合理，如不合理的換算公式導致平均一坪公保地可以換算成三‧二坪樓地板面積，容移大量灌入部分行政區，但沒有挹注急需更新的萬華區、大同區反而最少。

市府提出五月廿四日前原訂為「三個100%」原則，包括100%代金制度、100%標購公保地、及公告現值100%為上限徵收，分別指推動100%代金制度；容積銀行所收取容積代金100%用在公保地取得，而取得方式就是用標購作法，以公告現值100%為上限。然而，6月1日台北市議會通過修正案後，只能採取「容積、代金各半」，但仍會遵循後面兩項原則。

而面對議會3讀通過雙軌制，北市府提出因應作法，7日已向內政部發文希望可以修訂容積移轉公式，如刪除其中的「接受基地容積率」，並將都市計畫容積移轉全面改以折繳代金方式推動，讓容移回歸原意，而不是成為牟利工具。而市府也將規範容積移轉範圍與條件，如精進移入基地限制條件及規範「容移分區」，如新興發展區為南港、內湖 ，市郊區為士林、北投等，並規定容積只能在各分區內移轉。