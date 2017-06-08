小英明天政策下鄉 賴清德全程陪同

2017-06-08 21:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統明啟動「政策下鄉」的系列行程，首站到台南市，視察長照、水利、文化等建設，未來也將密集到地方宣傳前瞻基礎建設及各項重大政策。而蔡總統今天與民進黨立委座談時提到，年金改革、前瞻基礎建設等重大法案必須儘速完成審議，特別是面對極端氣候的影響，近日豪雨就證明了水環境等基礎建設的重要。

總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統今天下午與經濟、財政委員會的民進黨籍立委會面，希望立法院臨時會期間，黨籍立委能齊心一致，儘速完成各項重要法案的審議，一起把國家往前推進。她強調，無論是水環境、軌道系統、綠能及數位、城鄉等基礎建設的建置及更新，都是整體提升國人生活品質與奠定國家進一步發展的重要基礎。

據轉述，多位與會立委表示，基層民眾對於政府決心推動各項基礎建設的建置更新都抱有相當期待，也希望這些建設儘速進行。他們也邀請蔡總統多安排各項地方行程，讓地方鄉親們可以有更多的機會與總統互動。

事實上，蔡英文明將帶媒體隨行採訪「政策下鄉」行程，一口氣視察台南的五個點，包括「白河水庫改善計畫」、 出席「新營太子宮」揭匾儀式、慰勞洗布埤的「掌水工」，並視察「當代美術館預定地與「台南東區Ａ級社區整合中心」，台南市長賴清德全程陪同。

此外，也有立委分別提出對如何強化政府在協助中小企業發展的能量的建言，並針對近日有關延攬外籍人才相關法案的爭議，建議行政部門能多就相關政策完整說明，避免外界不必要的誤解。