大巨蛋取得認可書 都發局：仍須送都審、環評

營建署今天發出大巨蛋全區防火避難性能設計評定書認可通知書，象徵大巨蛋完成性能式審查程序。（記者鍾泓良攝）

2017-06-08 20:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕營建署今天發出大巨蛋全區防火避難性能設計評定書認可通知書，象徵大巨蛋完成性能式審查程序。都發局副局長張剛維表示，都發局目前尚未營建署的大巨蛋認可通知，遠雄取得認可通知後，還須報送建管處。他表示，遠雄仍需要再經過都市設計審議、環境影響評估及建照變更才能復工。

都發局長林洲民回應，這是一個依法行事的國家，遠雄經過兩年半的性能式審查，還是要相關審查。對遠雄說市府所稱的「消失的17座樓梯」，林回應，「錯！全錯！等圖來再看」，遠雄在去年12月已經加回大巨蛋的樓梯，這就是事實。

遠雄發言人楊舜欽指出，都發局蓄意干擾性能審查過程，導致審查結果因配合審查委員會以國內外法規所無且違反採購法的「7項基準」及審議原則以外之要求，而減少商業面積與小客車停車位數量。他也指出市府過去宣稱大巨蛋「有重大公共安全疑慮」、「消失17座安全梯」等不實資訊，意圖造成社會誤解，但經過台建中心審查後並無消失樓梯，直說是都發局無端捏造來誣陷的說詞。

楊舜欽也直說，大巨蛋無須再召開都審會，就進行建照變更，請市政府遵守當時雙方協議，遵照第三方審議結果，遠雄不會接受市府企圖以民粹方式進行公審，不要徒耗社會成本。