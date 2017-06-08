預算保留數偏高？ 中市府：預算執行率近八成

2017-06-08 20:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府交通、建設部門的預算執行率偏低、預算保留數偏高，市議員張耀中、何敏誠今天在議會質疑，是預算編太多，還是業務延宕或其他原因？市府回應，整體執行率近8成，交通局保留多屬捷運預付款，建設局則是土地徵收餘留款。

張耀中、何敏誠說，根據財主單位的決算表，台中市105年不含附屬單位基金預算約為1310億，大約支出1037億，保留逾200億元，執行率約7成9。104年約保留166億，執行率和105年相當，維持7成9水準。

105年預算保留數前3名依序是，交通局保留約74億、執行率約3成9；建設局保留約65.6億、執行率4成2；水利局保留約18.2億，但其執行率因為預算分母的關係，執行率倒數第4。104年前3名依舊是建設局、交通局、水利局，分別保留71億、43億、15.7億。

他們又說，前朝的執行率也沒多強，用近4年相比，皆是完整的執政年度，102年保留238.8億、預算執行率7成1，103年保留約129.5億、執行率7成88。部分局處執行率不到5成，到底是預算編太多，還是因為業務延宕而辦理預算保留？

市府表示，整體執行率近8成，逐年進步、漸入佳境。交通局長王義川、建設局長黃玉霖均說，計算預算執行率時並未包含預付費用，若納入預付費用，執行率將大幅提升。王義川說，主要是捷運預付款，錢已經預付廠商、但案子還沒結，因此在財務計算上必須先保留。黃玉霖則說，該局大部分是土地徵收款餘留下來的金額，因為是專款，無法其他地方，只能辦理註銷。