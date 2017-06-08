中國人士來台隱匿官員身分 陸委會加強關注

2017-06-08 17:59

〔記者林良昇／台北報導〕對於部分中國學者指來台遭特意刁難，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，對兩岸交流持正面看待，不會刻意刁難，但對於部分人士隱匿官員身分、具特定政治意涵、邀請單位集中於同一地址的異常情形，會加以關注，而陸方刻意阻撓我方人員赴陸，才是阻礙兩岸交流。

近期有中國學者、人士指稱，他們來台有被嚴格審查、施壓，陸委會今舉行例行記者會，邱垂正澄清，對於兩岸間相關交流活動，政府是正面看待，即使是對政府發表不友善言論的陸方學者，審查其來台申請案時，都不會刻意刁難或不准其來台，我方也歡迎相關人員多到台灣交流。

邱垂正表示，相關申請案件否准比例並未大幅上升，與2015年的7.95%相比，今年至4月底，否准率為8.16%，仍有高達9成以上比例是同意訪台，並無限縮。

邱垂正強調，去年520後，陸方各省級台辦官員來台數已超過100團次，但我方部分學者、官員、海陸兩會人員赴陸不斷遭到阻礙，被各種名義推遲或拒絕，甚至學術交流參訪也是如此，陸方拒絕我方官員赴陸交流的做法，才是不利於兩岸交流的障礙。

但邱垂正也指出，政府會對於4種特定類型申請案會加以關注，包含「刻意偽冒不實身分或隱匿官員身分」、「涉嫌嚴重違反人權」、「參加陸方刻意辦理高度政治意涵的分支活動」、「邀請單位集中於同一地址」等。

邱垂正舉例，有申請來台人士本職為招商辦官員，卻刻意隱匿不填；移民署也曾發現在新北市新店區，有多個民間團體申設在同一處，或由同一人擔任數個公協會理事長等，都是政府會加以關注的案例。

邱垂正指出，近來相關申請案件，多帶有其特定政治目的或企圖，為了加強人流安全管理，讓兩岸交流有序進行，政府均會加強掌控，促進兩岸交流有序發展。