農民必推！ 屏縣勞工處倡議農民納入職災保險

靠天吃飯的農民，常面對農藥噴灑、烈日曝曬、刀具使用及頻繁的勞動，其職業性危害不少於勞工，但現行的農保條例中，完全沒有職業傷害的設計。（記者邱芷柔攝）

2017-06-08 19:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕現行的農保條例中，完全沒有職業傷害的設計，但農民常面對農藥噴灑、烈日曝曬、刀具使用及頻繁的勞動，過程中如發生傷病意外，只能自己認衰，屏東縣政府勞工處為此倡議，希望政府強化對農業勞動力者預防醫學的重視，並推動將農民納入職災保險政策，不少在地農民聞訊後直呼「這一定要狂推！」

縣府勞工處長林德輝指出，不同職業類別適用不同的勞動保護規範與職災補償保險體系，一般談到職災與後續的補償認定，多半指適用勞基法及勞工保險架構下的討論，對於未納保、不適用勞保的勞動族群其職業傷病很少被關注。

地方農友表示，農保有生育、醫療、殘障、喪葬給付津貼，但對於農民的「職災」完全沒有被注意過，肌肉骨骼的損害、農藥噴灑環境、高溫工作、農機具使用等，農民面臨的職業性危害不會少於勞工，但農民除非失能否則沒有給付，真的很不公平。

屏東農民黃錦賢說，隔壁農友上週就在採收香蕉時不慎被壓傷，在醫院躺了一天才回來，還有長年勞動累積導致的肌肉骨頭損傷，是每個農民都有的「職業傷害」，他就被醫生診斷必須「自費」換人工膝蓋，因為農保沒有給付，如果能有保險分擔農民職災引起的治療費用，對從農的人來說是很大的鼓勵。

內埔鄉農會推廣部主任黃道和表示，以歐盟國家來說，農業中的人身風險是備受重視的一環，從建立場域、操作的安全規範到職災保險給付都相當完善，台灣如能制定相關規範，就能提高雇主與保險體系的認同，農民職災保險順利推動對農業操作者無論是雇主還是受雇者來說都是很棒的保障，地方相當樂觀其成。

林德輝說，英國、德國、丹麥等國，甚至日本都已積極投入該領域多年，從台灣現行鼓勵青年返鄉政策但又面臨農村老化、缺工等大環境問題來看，讓農民安心從農、重視農民勞動權益更顯重要。

由屏東縣政府勞工處主辦的首場「農業勞動力者職業傷病研討會」明天將在屏東科技大學舉辦，勞工處表示，研討會將針對職業傷病、勞工保險條例、農民健康保險條例、職業安全衛生法、職業災害勞工保護法及勞工職業災害保險法草案等現行法規與國外作法等發表相關文獻與研究資料，期待產官學共同努力，讓農民的權益受到更好的保障。