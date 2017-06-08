中市原縣區國民運動中心 市長：儘速興建

2017-06-08 18:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員張玉嬿、謝志忠今天在議會指出，全市規劃9座國民運動中心，原縣區4個一直沒動靜，雖然是前市府選址出問題，但民眾不諒解；市長林佳龍表示，大里、太平、潭子會依序跟進，儘速讓縣區民眾有更好的運動休閒空間。

市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠說，原市區和縣區各規劃5個、4個運動中心，其中朝馬去年底營運、北區也即將開放、南屯區可望年底完工、長春也招標發包，但這4個都在原市區，可能營運的也都在原市區。

張玉嬿表示，原縣區的豐原、太平、大里、潭子運動中心都只在規劃階段、紙上談兵，這對原縣區的民眾不公平，雖然主因是前市政府選址有問題，導致現在興建得克服更多困難，但民眾並不諒解，紛罵市府慢半拍。

謝志忠、蔡雅玲則分別質疑，豐原未獲中央2億補助恐胎死腹中、北屯也因地點變更而曠日廢時；議員們力主9個國民運動中心應該全做，原縣區興建的進度也應加速，早日提供國際級的運動及休閒環境給原縣區民眾。

林佳龍回應說，前市府規劃時以原市區為主，原縣區很多並無中央補助款，市府負擔很大，為符合原縣區運動需求及特性，改推新設運動公園或園區，大里運動中心預計今年發包，太平、潭子也已規劃設計發包，豐原正進行用地取得。

運動局長王慶堂表示，太平仍在原址興建，除需讓地目符合規定外，經費也從4.4億元調整為2.1億元，縮小量體、規劃綠建築；潭子則有兩筆水利地要取得，預計最快今年底進行招標，未來會加速原縣區相關運動場地的建設。