F-16戰機來台20年 彩繪機曝光讓網友驚艷

空軍第455聯隊近日邀請知名軍事畫家許良啟，為適逢接機20週年的F-16戰機做尾翼彩繪。（圖擷取自空軍司令部臉書專頁）

2017-06-08 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕我國1997年接收首批向美方採購的F-16戰隼戰鬥機，空軍第455聯隊近日邀請知名軍事畫家許良啟，為適逢接機20週年的F-16戰機做尾翼彩繪，今天公布照片，霸氣與美感兼具的設計讓網友直呼驚艷。

空軍司令部表示，適逢F-16戰機接機20週年，空軍第455聯隊邀請許良啟老師設計圖樣、彩繪戰機垂直尾翼，以814空戰勝利80週年為主軸，並將當時空軍上校高志航所駕駛的霍克3型戰機以及F-16戰機彩繪於圖樣中，代表空軍傳承前輩當年的精神，秉持嚴格訓練及光榮的傳統，以高超技術持續捍衛著中華民國的領空。

空軍司令部指出，彩繪戰機不僅使官兵弟兄感受到身為空軍的光榮，也可拉近與民眾之間的距離，加深對國軍的支持，近期彩繪機將投入飛訓任務，民眾可以在嘉義上空一睹她翱翔天際的風采。

這架F-16彩繪機照片公布後網友一片好評，盛讚「不同凡響」、「大師出手就是讚」、「許老師出手果然令人驚艷」，不少人認為，比上週公布的幻象2000彩繪機好看多了。

我國1997年接收首批向美方採購的F-16戰隼戰鬥機。（圖擷取自空軍司令部臉書專頁）