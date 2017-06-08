| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

F-16戰機來台20年 彩繪機曝光讓網友驚艷

空軍第455聯隊近日邀請知名軍事畫家許良啟，為適逢接機20週年的F-16戰機做尾翼彩繪。（圖擷取自空軍司令部臉書專頁）

2017-06-08  18:02

〔即時新聞／綜合報導〕我國1997年接收首批向美方採購的F-16戰隼戰鬥機，空軍第455聯隊近日邀請知名軍事畫家許良啟，為適逢接機20週年的F-16戰機做尾翼彩繪，今天公布照片，霸氣與美感兼具的設計讓網友直呼驚艷。

空軍司令部表示，適逢F-16戰機接機20週年，空軍第455聯隊邀請許良啟老師設計圖樣、彩繪戰機垂直尾翼，以814空戰勝利80週年為主軸，並將當時空軍上校高志航所駕駛的霍克3型戰機以及F-16戰機彩繪於圖樣中，代表空軍傳承前輩當年的精神，秉持嚴格訓練及光榮的傳統，以高超技術持續捍衛著中華民國的領空。

空軍司令部指出，彩繪戰機不僅使官兵弟兄感受到身為空軍的光榮，也可拉近與民眾之間的距離，加深對國軍的支持，近期彩繪機將投入飛訓任務，民眾可以在嘉義上空一睹她翱翔天際的風采。

這架F-16彩繪機照片公布後網友一片好評，盛讚「不同凡響」、「大師出手就是讚」、「許老師出手果然令人驚艷」，不少人認為，比上週公布的幻象2000彩繪機好看多了。

我國1997年接收首批向美方採購的F-16戰隼戰鬥機。（圖擷取自空軍司令部臉書專頁）

這架F-16彩繪機照片公布後網友一片好評，盛讚「不同凡響」。（圖擷取自空軍司令部臉書專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： F-16 F-16戰機 國防部 彩繪機 戰機 戰鬥機 空軍 空軍司令部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：F-16戰機來台20年 彩繪機曝光讓網友驚艷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.