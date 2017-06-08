前國防部長：美對台軍售可有效嚇阻中國

2017-06-08 17:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國國防部長馬提斯6月3日在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備」。對此，前國防部長蔡明憲受訪表示肯定，因為持續軍售台灣可以有效嚇阻中國在東海、南海及台海的威脅。此外，他也希望總統蔡英文謹慎思考面對中國的威脅，應繼續實施「徵募兵並行制」，而不要採行全募兵制。

美國國防部長馬提斯6月3日在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務」。此外，美國國防部也在6日公布「2017年中國軍力報告」指出，美國反對任何一方片面改變台海現狀，且不支持台灣獨立。美方根據台灣關係法，將提供防禦性軍資與服務，讓台灣維持足夠的自衛能力。

蔡明憲說，「2017年中國軍力報告」中提到的一個事實，中國軍力持續增強，中國國防預算每年平均以8.5%的速度增長，以前是台灣7、8倍，現在已達台灣的14倍多。

蔡明憲提出四點看法，第一，除了增加台灣自主防禦的能量外，中國去年（2016）底軍機繞行台灣，今年（2017）初遼寧艦也繞行台灣一圈一再挑釁，所以建議美日要積極與台灣建立協同防衛台海、南海及東海的安全機制及平台。

第二，建立機制與平台比軍售台灣更為重要。過去20年來，很多軍備都向美國法國購買，美國幾乎不可能賣給台灣F35，與其如此，不如跟建立第一點所提到的協同防衛平台。或是2016年美國通過的國防授權法案，讓美台雙方提升軍事交流層級。

第三，建議台灣國防部要增加國防預算，從GDP2%提升到GDP3%，強化台灣國防力量落實國機國造、潛艦國造，研發防禦性武器等國防自主政策。

第四，請總統蔡英文謹慎思考面對中國的威脅是否繼續實施「徵募兵並行制」，實踐全民國防，維持台灣面對中國威脅的防禦。

蔡明憲說，馬英九在2008說要全募兵制，但是馬任內有困難，在小英總統選舉時，他就曾建議，應該要用募兵、徵兵併行，因為從國家安全高度來說，台灣對外沒有施行全募兵制條件，對內也沒有財力，去支應全募兵制所衍伸的薪資和退休條件。

蔡明憲說，面對中國解放軍的挑釁、恐嚇，台灣不能完全放棄徵兵制，像是新加坡也面對周邊國家的威脅，他們也是雙制併行，南韓也是如此，台灣處境更艱難，面對中國威脅，應該還是要雙制併行，但比例可以調整，過去義務役比較多，職業軍人較少，現在可能徵兵募兵各半，未來可以提高募兵比例到6、7成，讓義務役下降。