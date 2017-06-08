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查案情資洩給少將團長 前駐美副武官認罪

2017-06-08  19:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一○三年軍方調查駐美軍事代表團少將團長黎賢聖疑似洩密案期間，其昔日同事、曾任駐美副武官的國防部上校參謀官馬汝清，兩度以電話告知黎調查局介入調查與偵辦進度，馬汝清因認罪協商，新竹地院今天依洩密罪判處馬汝清徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，並需支付公庫6萬元。

判決書指出，黎賢聖於一○一年一月至一○三年六月任駐美軍事代表團團長，馬汝清則於九十九年六月至一○二年六月任駐美軍事代表團中校秘書副武官，回國後於一○二年十一月十六日升任國防部戰規司上校計畫參謀官，兼辦駐美軍事代表團督導業務。

一○三年五月廿六日，國安局會同調查局及國防部政治作戰局，召開黎賢聖涉嫌可疑案會議，並由政戰局成立「防○三一三專案」會同調查局共同偵辦。

調查局六月函請政戰局鑑定黎私人電腦儲存「華美軍售訓練說明」簡報資料機密等級、屬性及解密條件，政戰局簽會戰規司出具會辦意見，並由馬汝清負責。

馬因而知悉調查局準備調查的內容，念及與黎在美國共事之情，於一○三年六月廿五日晚上電話告知黎調查局已介入調查。七月廿五日，政戰局將黎在美辦公室個人電腦硬碟送交調查局保存，馬又將此調查進度電話告知黎。

一○三年初，黎賢聖返國接受例行儀測，部分測試未過關，遭指涉捲入共諜疑雲，國防部經五個月的調查，還給黎清白，一○三年十月核定出任陸軍裝訓部指揮官，不過才三個月，又調任教準部副指揮官，黎隨即於隔年一月申請退伍。

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  • 新竹地方法院。（擷自官網）

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相關關鍵字： 團長 少將 情資 洩密 認罪 馬汝清 駐美副武官
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