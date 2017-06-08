| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

松機遷移承諾淪空談 立委痛批民航局長

2017-06-08  19:27

〔記者鄭鴻達／台北報導］松山機場遷移議題再起，民航局局長林國顯今直指「20年內不可能」。對此，民進黨立委姚文智痛批「這款民航局長，下台吧！」並表示可行性評估仍在進行，林卻讓對國會的承諾淪為空談，若繼續無法回應，他只好開始從眾如流，加入批評「老藍男」的行列。

松山機場遷移與否，一直是高度爭議的議題，桃園機場今日舉辦「2017桃園機場國際論壇」，與民航局、台北市政府討論相關議題，會中，林國顯表示松機遷移「20年內不可能」，並說「目前機場與城市要學習如何相處」，但若評估成本負擔得起，會依政策執行。

對此，姚文智於臉書發文痛批「這款民航局長，下台吧！」強調他從未批評過「老藍男」，更從未叫新政府任何官員下台過，交通部長賀陳旦曾多次告訴他「松機併入桃機」的專業可行性評估正在進行，最遲明年初會完成，但林國顯卻放聲高論說「20年內不可能」。

姚文智表示，若向國會的承諾淪為空談，專業評估只是虛應故事，還要大家「學習城市與機場相處」，這款官僚還要他做什麼，此態度不就表明所謂專業的可行性評估，只是這些不做事官僚的論文比賽，他敬告賀陳旦，此款局長應該撤換、應該向國會道歉。

姚文智說，若對他的要求無法回應，他只好開始「從眾如流」，加入批評「老藍男」的行列。

廣告
  • 松山機場是否遷徙、何時遷徙等議題，在2017桃機論壇也引起討論。（桃機公司提供）

    松山機場是否遷徙、何時遷徙等議題，在2017桃機論壇也引起討論。（桃機公司提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 姚文智 松山機場 民航局
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：松機遷移承諾淪空談 立委痛批民航局長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.