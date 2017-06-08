松機遷移承諾淪空談 立委痛批民航局長

2017-06-08 19:27

〔記者鄭鴻達／台北報導］松山機場遷移議題再起，民航局局長林國顯今直指「20年內不可能」。對此，民進黨立委姚文智痛批「這款民航局長，下台吧！」並表示可行性評估仍在進行，林卻讓對國會的承諾淪為空談，若繼續無法回應，他只好開始從眾如流，加入批評「老藍男」的行列。

松山機場遷移與否，一直是高度爭議的議題，桃園機場今日舉辦「2017桃園機場國際論壇」，與民航局、台北市政府討論相關議題，會中，林國顯表示松機遷移「20年內不可能」，並說「目前機場與城市要學習如何相處」，但若評估成本負擔得起，會依政策執行。

對此，姚文智於臉書發文痛批「這款民航局長，下台吧！」強調他從未批評過「老藍男」，更從未叫新政府任何官員下台過，交通部長賀陳旦曾多次告訴他「松機併入桃機」的專業可行性評估正在進行，最遲明年初會完成，但林國顯卻放聲高論說「20年內不可能」。

姚文智表示，若向國會的承諾淪為空談，專業評估只是虛應故事，還要大家「學習城市與機場相處」，這款官僚還要他做什麼，此態度不就表明所謂專業的可行性評估，只是這些不做事官僚的論文比賽，他敬告賀陳旦，此款局長應該撤換、應該向國會道歉。

姚文智說，若對他的要求無法回應，他只好開始「從眾如流」，加入批評「老藍男」的行列。